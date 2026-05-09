Video Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus coordonatele GPS ale Pieței Roșii din Moscova

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: Profimedia
Reacția Kremlinului la decretul lui Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prezidențial prin care „autorizează” parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie de la Moscova, un gest de frondă după ce a acceptat instituirea unui armistițiu de trei zile în războiul cu Rusia, la cererea liderului de la Casa Albă, Donald Trump. În mod ironic, Zelenski a trecut în decret coordonatele GPS ale Pieței Roșii din Moscova, unde se desfășoară tradițional parada militară, cu mențiunea că „zona va fi exclusă din planul de utilizare a armamentului ucrainean”.

„Având în vedere numeroasele solicitări, din motive umanitare, astfel cum au fost stabilite în cadrul negocierilor cu partea americană din 8 mai 2026, hotărăsc:

1. Se autorizează organizarea unei parade în orașul Moscova (Federația Rusă) în data de 9 mai 2026.

Pe durata paradei (începând cu ora 10 dimineața, ora Kievului, la 9 mai 2026), zona Pieței Roșii va fi exclusă din planul de utilizare a armamentului ucrainean.

Zona Pieței Roșii:

  • 55.754413 37.617733
  • 55.755205 37.619181
  • 55.753351 37.622854
  • 55.752504 37.621538

2. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării sale.

Președintele Ucrainei, V. Zelenski

8 mai 2026” - este textul decretului semnat de Volodimir Zelenski și publicat pe site-ul Președinției Ucraieni.

Decretul semnat de Volodimir Zelenski, prin care „autorizează" parada militară de Moscova. Sursă: president.gov.ua

Coordonatele trecute în decret încadrează Piața Roșie din Moscova, unde în fiecare an are loc parada militară de Ziua Victoriei, prilej pentru președintele rus Vladimir Putin să-și etaleze puterea miltară.

Decretul semnat de Volodimir Zelenski vine în contextul în care atât Ucraina, cât și Rusia au confirmat un armistițiu de trei zile, între 9 și 11 mai, la cererea președintelui american Donald Trump.

Înțelegerea a fost precedată de numeroase amenințări reciproce, partea ucraineană făcând de mai multe ori trimitere la posibile atacuri asupra Moscovei în ziua paradei militare din Piața Roșie.

Mesajele Kievului au fost întâmpinate cu amenințări din partea Kremlinului, care a mers până la a le cere diplomaților occidentali de la Kiev să părăsească orașul, în cazul unor lovituri asupra capitalei Ucrainei, ca răspuns la posibilele atacuri ucrainene.

Pe lângă armistițiul de trei zile, Rusia și Ucraina au convenit și un schimb de prizonieri, câte 1.000 de fiecare parte.

Reacția Kremlinului cu privire la decretul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, prin care se autorizează organizarea paradei de la Moscova pe 9 Mai, nu s-a lăsat prea mult așteptată. Informația a fost relatată de UNN, citând surse din presa rusă.

Mai exact, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al dictatorului rus Putin, a declarat că Rusia nu are nevoie de permisiunea nimănui pentru a organiza o Paradă a Victoriei la Moscova.

La rândul său, Leonid Sluțki, șeful Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, a calificat decretul lui Zelenski privind parada de la Moscova drept un „spectacol de clovni” și un „dans pe morminte”.

„Securitatea celebrării Zilei Victoriei este garantată de Forțele Armate ale Federației Ruse; parada va avea loc chiar și fără decretele insolente ale lui Zelenski”, a declarat Sluțki.

