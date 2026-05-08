Trump anunță un armistițiu de trei zile în războiul din Ucraina. „Apreciez foarte mult acordul președinților Putin și Zelenski”

Președintele american, Donald Trump, a anunțat, pe rețeaua sa de socializare Truth Social, un armistițiu de trei zile între Ucraina și Rusia, relatează focus.de.

Încetarea focului include „încetarea tuturor ostilităților” și un schimb de prizonieri, câte 1.000. Trump a făcut această cerere direct și „apreciază profund aprobarea președintelui Vladimir Putin și a președintelui Volodimir Zelenski”, a precizat președintele.

„Am plăcerea să anunț că va avea loc o ÎNCETARE A FOCULUI DE TREI ZILE (9, 10 și 11 mai) în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea din Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel, și în Ucraina, deoarece și aceasta a jucat un rol important în cel de-al Doilea Război Mondial. Acest armistițiu va include suspendarea tuturor activităților militare, precum și un schimb de prizonieri între cele două țări, în număr de 1.000 de prizonieri din fiecare țară. Această solicitare a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acordul președintelui Vladimir Putin și al președintelui Volodimir Zelenski. Sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și greu. Discuțiile privind încheierea acestui conflict major, cel mai mare de la cel de-al Doilea Război Mondial, continuă, iar noi ne apropiem tot mai mult de un acord în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, este postarea șefului Executivului american.

Rusia și-a continuat atacurile înaintea acestui anunț, a declarat președintele ucrainean. „Ca și în ultimele 24 de ore, Ucraina va răspunde astăzi în mod corespunzător.” Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că au doborât 56 de drone rusești în apropierea liniei frontului peste noapte.