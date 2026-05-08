Live TV

Trump anunță un armistițiu de trei zile în războiul din Ucraina. „Apreciez foarte mult acordul președinților Putin și Zelenski”

Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele american, Donald Trump, a anunțat, pe rețeaua sa de socializare Truth Social,  un armistițiu de trei zile între Ucraina și Rusia, relatează focus.de.

Încetarea focului include „încetarea tuturor ostilităților” și un schimb de prizonieri, câte 1.000. Trump a făcut această cerere direct și „apreciază profund aprobarea președintelui Vladimir Putin și a președintelui Volodimir Zelenski”, a precizat președintele.

„Am plăcerea să anunț că va avea loc o ÎNCETARE A FOCULUI DE TREI ZILE (9, 10 și 11 mai) în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea din Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel, și în Ucraina, deoarece și aceasta a jucat un rol important în cel de-al Doilea Război Mondial. Acest armistițiu va include suspendarea tuturor activităților militare, precum și un schimb de prizonieri între cele două țări, în număr de 1.000 de prizonieri din fiecare țară. Această solicitare a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acordul președintelui Vladimir Putin și al președintelui Volodimir Zelenski. Sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și greu. Discuțiile privind încheierea acestui conflict major, cel mai mare de la cel de-al Doilea Război Mondial, continuă, iar noi ne apropiem tot mai mult de un acord în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, este postarea șefului Executivului american.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rusia și-a continuat atacurile înaintea acestui anunț, a declarat președintele ucrainean. „Ca și în ultimele 24 de ore, Ucraina va răspunde astăzi în mod corespunzător.” Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că au doborât 56 de drone rusești în apropierea liniei frontului peste noapte.

Ministerul Apărării din Rusia a anunţat luni un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai în contextul marcării, sâmbătă, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945, informează agenţiile internaţionale de presă.

„În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026", a anunţat ministerul într-un mesaj postat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat.

Conform anunţului, Rusia se aştepta ca Ucraina să îi urmeze exemplul şi să respecte încetarea ostilităţilor vineri şi sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piaţa Roşie din Moscova, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Totodată, Rusia a ameninţat că va lansa un „atac masiv cu rachete” asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistiţiul din 8 şi 9 mai.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
2
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
3
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Digi Sport
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Slovakia Victory Day
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din Ucraina
Image: 1016891253, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no
Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev
kaja kallas maia sandu
Kaja Kallas promite că UE va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria și propune un ajutor militar record pentru Rep. Moldova 
marco rubio profimedia
Avertismentul lui Marco Rubio pentru aliații NATO care refuză folosirea bazelor SUA pentru operațiuni militare
Poland first member to sign EU's SAFE Defence Agreement
Polonia a semnat un împrumut de apărare de la UE în valoare de 43,7 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate statele membre
Recomandările redacţiei
Romgaz sediu
Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Cu cât cresc...
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor: „Guvern minoritar, o soluție acceptabilă în situaţia...
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
irineu darau
Guvernul schimbă regulile pentru protejarea industriei de apărare...
Ultimele știri
Ministerul Mediului: Norul de fum de la Cernobîl nu va avea impact asupra teritoriului României
Zeci de mii de elevi au protestat împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Germania
Reacția Hidroelectrica după ce Ministerul Energiei a anunțat suspendarea preşedintelui Consiliului de Supraveghere, acuzat de mită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
„Îmi plac fetițele”. Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă