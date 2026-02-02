Live TV

Marea Britanie expulzează un diplomat rus. Ce a motivat decizia Londrei

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-29T204424.025
Westminster Bridge și Palatul Parlamentului din Londra, Regatul Unit. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Marea Britanie a anunţat luni expulzarea unui diplomat rus, convocându-l totodată pe ambasadorul Rusiei la Londra, în ceea ce a numit drept un gest de reciprocitate, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, pe care l-acuzat că ar fi „spion” nedeclarat.

Acuzaţiile Rusiei au fost „nefondate”, iar expulzarea diplomatului britanic - „neprovocată şi nejustificată”, a afirmat luni un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe britanic, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Convocându-l pe ambasadorul rus, un înalt responsabil al Ministerului britanic de Externe i-a transmis în mod clar că Regatul Unit nu va tolera intimidarea personalului ambasadei britanice şi prin urmare a luat măsuri reciproce astăzi, revocând acreditarea unui diplomat rus”, a explicat purtătorul de cuvânt citat.

În contextul războiului din Ucraina, Rusia şi Occidentul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de desfăşurarea unor campanii de spionaj de o intensitate nemaiîntâlnită din perioadele de vârf ale Războiului Rece, în timp ce diplomaţii occidentali de la Moscova spun că fac obiectul unei supravegheri intense şi al hărţuirii.

Marea Britanie a avertizat Rusia împotriva acestor metode împotriva diplomaţilor săi.

„Orice acţiune ulterioară întreprinsă de Rusia va fi considerată o escaladare şi se va reacţiona în consecinţă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting on the development of the Navy.
Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor privind armele nucleare
Dmitri Peskov.
Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA la Abu Dhabi. Când va avea loc întâlnirea
Sergei Shoigu Wang Yi
Serghei Șoigu, mesaj către „cei care doresc răul Chinei”. Poziția Rusiei privind Taiwanul
dmitri-medvedev-profimedia
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Conducerea PNL intră în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de...
mario draghi
Avertismentul lui Mario Draghi: „Europa riscă să devină subordonată...
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul...
zelenski trump davos
Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra...
Ultimele știri
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: poate fi folosită doar pentru igienă, după analizele DSP
Sorin Grindeanu, despre un guvern minoritar: „Din punctul nostru de vedere, nu se poate”. Ce spune despre „apocalipsa tăierilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Dosarele Epstein. Cum l-au jucat două românce pe degete pe celebrul prădător american: ”Pe ea ai ajutat-o mai...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”