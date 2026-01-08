Un astronaut de pe ISS are probleme medicale. NASA ia în considerare readucerea echipajului pe Terra

NASA ia în considerare readucerea anticipată pe Terra a echipajului de pe Stația Spațială Internațională, din cauza problemelor medicale ale unui astronaut, relatează Reuters.

Anunțul a venit la câteva ore după ce NASA a anulat o ieșire în spațiu, programată pentru astăzi, pe care urmau să o facă doi astronauți.

O purtătoare de cuvânt a NASA a declarat că astronautul, al cărui nume nu a fost făcut public din motive de confidențialitate, se află în stare stabilă în laboratorul orbital.

„Desfășurarea în siguranță a misiunilor este prioritatea noastră principală și evaluăm activ toate opțiunile, inclusiv posibilitatea încheierii anticipate a misiunii Crew-11”, a spus purtătoarea de cuvânt, citată într-un comunicat de presă.

„Acestea sunt situații pentru care NASA și partenerii noștri se antrenează și se pregătesc să le execute în siguranță. Vom oferi actualizări suplimentare în următoarele 24 de ore,” a mai spus purtătoarea de cuvânt.

NASA anunțase ieri că amână ieșirea în spațiu programată pentru astăzi, precizând că „monitorizează o problemă medicală a unui membru al echipajului, care a apărut miercuri după-amiază la bordul complexului orbital” și că, „din motive de confidențialitate medicală, nu este oportun ca NASA să ofere mai multe detalii despre acest membru al echipajului.”

Astronauții Mike Fincke și Zena Cardman urmau să petreacă aproximativ 6,5 ore în afara stației spațiale într-o activitate extravehiculară de aproximativ 6,5 ore. Fincke urma să devină al șaselea astronaut american care efectuează 10 ieșiri în spațiu. Cardman urma să facă prima sa ieșire în spațiu.

Întoarcerea echipajului format din patru astronauți ar fi un eveniment rar, în condițiile în care echipajul are de obicei ture de șase până la opt luni. Pe ISS există doar echipamente medicale de bază și medicamente pentru urgențe.

Următorul zbor planificat către ISS este misiunea SpaceX Crew-12, a cărei lansare este programată pentru 15 februarie 2026, cel mai devreme.

Editor : M.B.