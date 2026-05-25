Un avion militar, în care se afla ministrul britanic al Apărării, afectat de bruiaj în apropierea Rusiei. Care au fost consecințele

Avionul Royal Air Force cu care a călătorit săptămâna trecută ministrul britanic al Apărării, John Healey, a suferit un bruiaj al semnalului GPS în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse, potrivit ziarului The Times, notează AFP.



În timp ce se întorcea joi din Estonia, unde s-a întâlnit cu trupele britanice desfăşurate în această ţară, „semnalul satelit al avionului său guvernamental a fost întrerupt”, a indicat duminică publicaţia al cărei jurnalist se afla la bordul aparatului, scrie AFP, preluată de Agerpres.



Telefoanele şi calculatoarele nu s-au mai putut conecta la internet, iar piloţii au fost nevoiţi să folosească metode alternative pentru a determina localizarea avionului, un Falcon 900LX, pe parcursul celor trei ore cât a durat zborul.



Potrivit cotidianului britanic, Rusia este suspectată că s-ar afla în spatele acestui incident, care nu este primul de acest gen.



În 2024, avionul care îl transporta din Polonia pe ministrul Apărării din guvernul conservator de la acea vreme, Grant Shapps, a suferit de asemenea un bruiaj al semnalului GPS în timp ce trecea pe lângă enclava rusă Kaliningrad.



Downing Street a indicat că acest tip de bruiaj nu este neobişnuit în apropierea enclavei ruse.



Ministerul britanic al Apărării nu a dorit să comenteze incidentul, mai scrie AFP.

