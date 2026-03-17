Un judecător federal a blocat calendarul de vaccinare pentru copii propus de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, relatează Atlanta News First.

Judecătorul a decis, luni, că modificările aduse în ianuarie calendarului de vaccinare nu au respectat procedurile legale corespunzătoare. Hotărârea suspendă, de asemenea, orice voturi adoptate de comitetul consultativ al lui Kennedy începând din iunie, inclusiv pe cel privind vaccinul împotriva hepatitei B pentru nou-născuţi.

Noul calendar ar reduce numărul vaccinurilor administrate în copilărie de la 18 la 11, inclusiv prin eliminarea recomandărilor ca toţi bebeluşii să fie protejaţi împotriva hepatitei A şi B.

Într-un proces, Academia Americană de Pediatrie şi alte grupuri medicale au susţinut că noile recomandări şi restructurarea comitetului consultativ al CDC au încălcat legislaţia federală.

Decizia reprezintă un eşec pentru Kennedy, cunoscut de mult timp ca activist împotriva vaccinării.

„Sunt fericită. Sunt fericită acum”, a declarat dr. Helena Bentley, pediatru şi proprietar al Kidcare Pediatrics.

Bentley a spus că schimbările frecvente ale CDC implică mai mult timp petrecut în consilierea pacienţilor.

„Ai acest oficial guvernamental care spune un lucru, dar apoi ai judecători federali, care sunt tot angajaţi ai statului, care blochează, iar acest lucru poate fi confuz pentru o parte a populaţiei”, a spus ea. „Aşa că responsabilitatea cade pe noi să încercăm să-i convingem sau, mai degrabă, să informăm oamenii din punct de vedere medical.”

Bentley a mai afirmat că decizia ar putea aduce claritate sau, dimpotrivă, ar putea face mai dificil pentru oameni să ştie ce să urmeze. Ea a observat şi o scădere a numărului de părinţi care îşi vaccinează copiii.

Purtătorul de cuvânt al HHS, Andrew Nixon, a declarat: „HHS aşteaptă ca această decizie să fie anulată, la fel ca alte încercări ale acestui judecător de a împiedica administraţia Trump să guverneze.”

Bentley a reacţionat spunând: „Asta spun despre tot ce au făcut. Şi continuă să irosească resurse şi timp, în opinia mea.”

„Vaccinurile sunt sigure. Riscul unor efecte adverse grave este infim comparativ cu riscul complicaţiilor bolilor pe care încercăm să le prevenim”, a spus Bentley. „De ce să ne expunem la complicaţii severe sau chiar la deces pentru ceva ce putem preveni?”

HHS a anunţat că reuniunile consultative sunt amânate ca urmare a acestei decizii.

