Un jurnalist care lucra pentru Russia Today a fost dat jos în ultimul moment din avionul care urma să îl transporte pe Netanyahu în SUA

Avionul premierului Netanyahu
Avionul premierului Netanyahu. Foto: Profimedia

Un jurnalist ruso-israelian a fost dat jos din avionul care urma să îl ducă pe Netanyahu în SUA. Oficialii din domeniul securității au decis să-l excludă pe Nick Kolyohin în ultimul moment, chiar înainte ca premierul israelian să urce la bord.

Ei au declarat că acțiunea de îndepărtare a lui Kolyohin a avut loc din motive de securitate „care nu pot fi detaliate în acest moment”, scrie The Jerusalem Post.

Nick Kolyohin, care colaborează cu rețeaua internațională de televiziune RT, controlată de statul rus, a fost îndepărtat din avion din motive de „securitate”, a declarat Biroul primului ministru într-o declarație dată ziarului The Jerusalem Post.

„Oficialii din domeniul securității au decis să nu aprobe includerea reporterului în zborul primului ministru către Washington din motive de securitate care nu pot fi detaliate în acest moment”, se arată în declarație.

„Ca toată lumea, am trecut toate controalele, m-am urcat în avion, mi-am pus bagajul de mână în compartimentul de deasupra capului și geanta pe scaun, apoi am coborât împreună cu ceilalți pentru a filma sosirea prim-ministrului”, a povestit Kolyohin.

El a acuza că a fost „tratat ca un inamic” de serviciile de securitate.

„Un ofițer Shin Bet s-a apropiat de mine în timp ce filmam un reportaj pentru Channel One din Rusia lângă poarta de îmbarcare, cu câteva momente înainte de sosirea prim-ministrului. Mi-a spus să încetez filmarea și apoi mi-a cerut să merg cu el la avion pentru a-mi scoate lucrurile pentru un control de securitate suplimentar. I-am spus că vreau să filmez sosirea prim-ministrului împreună cu toți ceilalți reporteri și fotografi, dar el a spus că lucrurile mele trebuie verificate mai întâi”, a spus el.

„M-au dus într-un cort lângă avion și mi-au percheziționat amănunțit lucrurile, de parcă aș fi avut o bombă acolo”, a spus Kolyohin. „După aceea, ofițerii Shin Bet au venit la mine și mi-au spus că nu voi urca în avion și că voi fi trimis înapoi la aeroport, deoarece trebuie să-mi verifice legăturile. Am îndeplinit serviciul militar complet în Yahalom și în serviciul de informații de luptă, apoi am servit în rezervă până în perioada COVID. Am emigrat în Israel din Moscova la vârsta de nouă ani, iar acum mă tratează ca pe un dușman și un cetățean de mâna a doua. La fel cum Rabinatul verifică imigranții din fosta Uniune Sovietică, se pare că Shin Bet face același lucru.”, a spus el, scrie Ynetnews.

