Live TV

Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
Din articol
Videoclip sedicios

Marele Juriu din Washington a refuzat, marţi, să pună sub acuzare parlamentarii democraţi în legătură cu un videoclip în care aceştia îndemnau membrii armatei americane să se opună „ordinelor ilegale”, transmite The Associated Press.

Departamentul de Justiţie a deschis o anchetă cu privire la videoclipul în care apar senatorii democraţi Mark Kelly şi Elissa Slotkin şi alţi patru parlamentari democraţi care îndeamnă membrii armatei americane să respecte protocoalele militare stabilite şi să respingă ordinele pe care le consideră ilegale, scrie News.ro.

Toţi parlamentarii au servit anterior în armată sau în agenţii de informaţii.

Marele Juriu din Washington a refuzat să aprobe acuzaţiile. Nu a fost clar imediat dacă procurorii au solicitat punerea sub acuzare a tuturor celor şase parlamentari sau ce acuzaţie sau acuzaţii au încercat procurorii să formuleze.

Respingerea de către Marele Juriu este extrem de neobişnuită, dar s-a întâmplat în mod repetat în ultimele luni la Washington, deoarece cetăţenii care au auzit probele prezentate de guvern au rămas dezamăgiţi în mai multe cazuri. Procurorii ar putea încerca din nou să obţină o punere sub acuzare.

Purtătorii de cuvânt ai Procuraturii federale şi ai Departamentului de Justiţie nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii marţi.

În noiembrie, FBI a început să contacteze parlamentarii pentru a programa interviuri, demersuri care au avut loc pe fondul eforturilor mai ample ale Departamentului de Justiţie de a pedepsi oponenţii politici ai preşedintelui.

Citește și

Anunț la Budapesta făcut de un oficial al administrației Trump : SUA vor finanţa „iniţiative pentru libertatea de exprimare” în Europa

Videoclip sedicios

Preşedintele Donald Trump şi consilierii săi au calificat videoclipul parlamentarilor drept „sedicios” (nr. care îndeamnă la nesupunere și revoltă) , iar Trump a declarat pe contul său de social media că infracţiunea este „pasibilă de pedeapsa cu moartea”.

Pe lângă Slotkin şi Kelly, printre democraţii care au apărut în videoclip se numără şi reprezentanţii Jason Crow din Colorado, Chrissy Houlahan din Pennsylvania, Maggie Goodlander din New Hampshire şi Chris Deluzio din Pennsylvania.

Slotkin, fost analist CIA care reprezintă Michigan, a declarat marţi seara că speră ca acest lucru să pună capăt anchetei Departamentului de Justiţie.

„În seara aceasta putem înscrie un punct pentru Constituţie, libertatea noastră de exprimare şi statul de drept”, a declarat Slotkin într-un comunicat.

„Dar astăzi nu a fost doar o zi jenantă pentru administraţie. A fost o altă zi tristă pentru ţara noastră”, a adăugat.

Kelly, un fost pilot al Marinei care reprezintă Arizona, a calificat încercarea de a formula acuzaţii drept „un abuz scandalos de putere din partea lui Donald Trump şi a lacheilor săi”.

Citește și

SUA vor ceda două posturi de comandă NATO europenilor, parte a schimbării echilibrului alianței. Posturi primite la schimb de americani

„Donald Trump vrea ca toţi americanii să fie prea speriaţi pentru a se pronunţa împotriva lui”, a declarat Kelly într-o postare pe X.

„Cel mai patriotic lucru pe care îl putem face este să nu cedăm”, a completat.

În noiembrie, Pentagonul a deschis o anchetă asupra lui Kelly, invocând o lege federală care permite rechemarea în serviciul activ a membrilor retraşi din armată, la ordinul secretarului Apărării, pentru a fi judecaţi de curtea marţială sau pentru a li se aplica alte pedepse. Secretarul Apărării Pete Hegseth l-a sancţionat pe Kelly pentru participarea la filmare şi încearcă să-l retrogradeze retroactiv din gradul de căpitan în rezervă.

Senatorul îl dă în judecată pe Hegseth pentru a bloca aceste proceduri, calificându-le drept un act de răzbunare neconstituţional.

În cadrul unei audieri săptămâna trecută, judecătorul s-a arătat sceptic faţă de argumentele cheie prezentate de un avocat al Guvernului în apărarea cenzurii lui Kelly din 5 ianuarie de către Hegseth.

Mesajul video din 18 noiembrie a venit pe fondul îngrijorărilor crescânde în rândul democraţilor, repetate în privat de unii oficiali militari americani, că administraţia Trump încalcă legea ordonând armatei americane să ucidă presupuşii traficanţii de droguri în atacuri asupra navelor lor în apele latino-americane.

Pentagonul susţine că aceste atacuri sunt justificate, deoarece traficanţii de droguri sunt consideraţi terorişti.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
"Mi-am înșelat iubita! E femeia vieții mele!" A câștigat o medalie la JO și a spus totul, în timp ce plângea
Digi Sport
"Mi-am înșelat iubita! E femeia vieții mele!" A câștigat o medalie la JO și a spus totul, în timp ce plângea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Extruded political Map of European Union with relief without United Kingdom after anticipated Brexit. Texture made of Blue EU flag with gold stars incrusted in 3D shape on a white background.
„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”: Eforturile Europei de a-și consolida autonomia expun vechile diviziuni
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul
President Donald Trump participates in a bill signing at the White House
Trump pregătește abrogarea unei legi-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice în SUA
Donald Trump
Trump trasează „linia roșie” pentru Israel înaintea întâlnirii cu Netanyahu: anexarea Cisiordaniei, exclusă
Gordie Howe canada sua
Reacția Canadei după ce Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui pod la frontiera cu SUA
Recomandările redacţiei
dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea...
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR, așteptată să dea o decizie privind pensiile magistraților...
drapel steag spania romania
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa...
Ultimele știri
Drum ilegal în Pădurea Băneasa. Mii de bucureșteni din Sectorul 1 riscă să piardă o rută vitală către casă
Radu Marinescu, despre reluarea dezbaterilor CCR privind pensiile magistraților: Există și această posibilitate
Ce economii a făcut cancelaria prim-ministrului anul trecut. Reducerea de posturi, încă neimplementată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Alba, criticată pentru dansul din show-ul de la Super Bowl: "Chiar mă scoate din sărite"; "Nici măcar...
Cancan
Mihai Bendeac, acuzat că a pipăit o minoră în public. Cum reacționează actorul după incident: 'Mâine...
Fanatik.ro
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Calculele de play-off, în direct la Fanatik SuperLiga: “FCSB vine tare din urmă!”
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
Olivia Colman dezvăluie cum a rezistat mariajul cu Ed Sinclair: „Nu suntem mari certăreți, iar asta ne-a...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Margot Robbie, despre cel mai jignitor cadou primit vreodată: „Era o carte care îmi spunea să mănânc mai...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani