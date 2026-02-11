Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale

Marele Juriu din Washington a refuzat, marţi, să pună sub acuzare parlamentarii democraţi în legătură cu un videoclip în care aceştia îndemnau membrii armatei americane să se opună „ordinelor ilegale”, transmite The Associated Press.



Departamentul de Justiţie a deschis o anchetă cu privire la videoclipul în care apar senatorii democraţi Mark Kelly şi Elissa Slotkin şi alţi patru parlamentari democraţi care îndeamnă membrii armatei americane să respecte protocoalele militare stabilite şi să respingă ordinele pe care le consideră ilegale, scrie News.ro.

Toţi parlamentarii au servit anterior în armată sau în agenţii de informaţii.

Marele Juriu din Washington a refuzat să aprobe acuzaţiile. Nu a fost clar imediat dacă procurorii au solicitat punerea sub acuzare a tuturor celor şase parlamentari sau ce acuzaţie sau acuzaţii au încercat procurorii să formuleze.

Respingerea de către Marele Juriu este extrem de neobişnuită, dar s-a întâmplat în mod repetat în ultimele luni la Washington, deoarece cetăţenii care au auzit probele prezentate de guvern au rămas dezamăgiţi în mai multe cazuri. Procurorii ar putea încerca din nou să obţină o punere sub acuzare.

Purtătorii de cuvânt ai Procuraturii federale şi ai Departamentului de Justiţie nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii marţi.

În noiembrie, FBI a început să contacteze parlamentarii pentru a programa interviuri, demersuri care au avut loc pe fondul eforturilor mai ample ale Departamentului de Justiţie de a pedepsi oponenţii politici ai preşedintelui.

Videoclip sedicios

Preşedintele Donald Trump şi consilierii săi au calificat videoclipul parlamentarilor drept „sedicios” (nr. care îndeamnă la nesupunere și revoltă) , iar Trump a declarat pe contul său de social media că infracţiunea este „pasibilă de pedeapsa cu moartea”.

Pe lângă Slotkin şi Kelly, printre democraţii care au apărut în videoclip se numără şi reprezentanţii Jason Crow din Colorado, Chrissy Houlahan din Pennsylvania, Maggie Goodlander din New Hampshire şi Chris Deluzio din Pennsylvania.

Slotkin, fost analist CIA care reprezintă Michigan, a declarat marţi seara că speră ca acest lucru să pună capăt anchetei Departamentului de Justiţie.

„În seara aceasta putem înscrie un punct pentru Constituţie, libertatea noastră de exprimare şi statul de drept”, a declarat Slotkin într-un comunicat.

„Dar astăzi nu a fost doar o zi jenantă pentru administraţie. A fost o altă zi tristă pentru ţara noastră”, a adăugat.

Kelly, un fost pilot al Marinei care reprezintă Arizona, a calificat încercarea de a formula acuzaţii drept „un abuz scandalos de putere din partea lui Donald Trump şi a lacheilor săi”.

„Donald Trump vrea ca toţi americanii să fie prea speriaţi pentru a se pronunţa împotriva lui”, a declarat Kelly într-o postare pe X.

„Cel mai patriotic lucru pe care îl putem face este să nu cedăm”, a completat.

În noiembrie, Pentagonul a deschis o anchetă asupra lui Kelly, invocând o lege federală care permite rechemarea în serviciul activ a membrilor retraşi din armată, la ordinul secretarului Apărării, pentru a fi judecaţi de curtea marţială sau pentru a li se aplica alte pedepse. Secretarul Apărării Pete Hegseth l-a sancţionat pe Kelly pentru participarea la filmare şi încearcă să-l retrogradeze retroactiv din gradul de căpitan în rezervă.

Senatorul îl dă în judecată pe Hegseth pentru a bloca aceste proceduri, calificându-le drept un act de răzbunare neconstituţional.

În cadrul unei audieri săptămâna trecută, judecătorul s-a arătat sceptic faţă de argumentele cheie prezentate de un avocat al Guvernului în apărarea cenzurii lui Kelly din 5 ianuarie de către Hegseth.

Mesajul video din 18 noiembrie a venit pe fondul îngrijorărilor crescânde în rândul democraţilor, repetate în privat de unii oficiali militari americani, că administraţia Trump încalcă legea ordonând armatei americane să ucidă presupuşii traficanţii de droguri în atacuri asupra navelor lor în apele latino-americane.

Pentagonul susţine că aceste atacuri sunt justificate, deoarece traficanţii de droguri sunt consideraţi terorişti.

