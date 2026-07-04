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Video Momentul în care serviciul de informații militare ucrainean a distrus un avion MiG-29 rus la baza aeriană Belbek din Crimeea

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MiG-29
Foto: Profimedia
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Luptătorii Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei au distrus un avion de vânătoare MiG-29 rus și o rampă de lansare de la aerodromul Belbek din Crimeea.

Potrivit agenției Ukrinform, HUR a desfășurat acțiunea în noaptea de 25 spre 26 iunie 2026, însă a publicat filmarea pe Facebook abia acum.

În noaptea de 26 iunie, specialiști ai Departamentului de Sisteme Fără Pilot al Direcției Principale de Informații au atacat aerodromul și au distrus un avion de vânătoare rus MiG-29.

Lovitura a avut loc - cum altfel - cu ajutorul unei drone.

Forțele speciale ale Direcției Principale de Informații au incendiat, de asemenea, o platformă de lansare de pe aerodrom – în momentul în care a fost lovită, vehiculul asigura întreținerea unui avion de luptă.

Pierderile ruse estimate ar putea ajunge la zeci de milioane de dolari.

După cum a raportat Ukrinform, Serviciul de Securitate al Ucrainei a efectuat un atac reușit cu drone asupra aerodromurilor militare Saki și Hvardiiske din Crimeea.

Dronele au lovit șapte hangare destinate depozitării echipamentelor aeronautice, în care se aflau avioane de vânătoare și bombardiere de primă linie de tip Su-30SM, Su-30 și Su-24. S-a stabilit preliminar că cel puțin șapte aeronave au fost distruse sau avariate.

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Editor : Sebastian Eduard

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