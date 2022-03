Un regizor ucrainean arestat în Italia la cererea Rusiei a fost eliberat

Un regizor de operă ucrainean care a fost arestat în Italia la cererea Rusiei a spus că speră să fie „ultima victimă a exploatării Interpolului de către Rusia”. Ievhen (Eugene) Lavrenciuk a fost încarcerat la Napoli peste 2 luni, după ce Rusia a lansat un apel pentru arestarea sa prin „red notice”, un instrument folosit odată pentru prinderea criminalilor fugari, dar care acum este folosit și pentru prinderea dizidenților politici.

Numele lui Lavrenciuk a fost ulterior șters de pe lista „most-wanted”, Interpolul anunțând la începutul lunii ianuarie autoritățile ruse și cele italiene că includerea lui în această evidență nu este în concordanță cu un articol din statutul său care interzice „orice intervenție sau activități cu caracter politic, militar, religios sau rasial”.

Rusia a răspuns atunci spunând că arestarea și extrădarea lui din Italia sunt justificate, pentru că Lavrenciuk a comis infracțiuni financiare când a fost directorul teatrului polonez din Moscova, potrivit The Guardian.

Lavrenciuk a plecat din Rusia în Ucraina în 2014, în semn de protest față de anexarea Crimeei care a avut loc în acel an. El a spus că acuzațiile împotriva lui sunt „complet false” și că este persecutat de Rusia pentru că și-a exprimat în mod public revolta.

Curtea de apel din Napoli l-a eliberat săptămâna trecută, la cererea ministrului italian al justiției, Marta Cartabia, care a spus că „având în vedere evoluțiile dramatice privind Ucraina”, Lavrenciuk ar putea fi supus unui „tratament contrar drepturilor sale fundamentale” dacă este extrădat în Rusia, din cauza faptului că este ucrainean și este un oponent al președintelui rus Vladimir Putin.

Pe data de 17 martie urmează să aibă loc o audiere, ocazie cu care regizorul în vârstă de 39 de ani va fi informat că extrădarea sa a fost respinsă.

Lavrenciuk, care a fost inițial încarcerat în închisoarea Poggioreale după care a fost transferat în arest la domiciliu, este liber să părăsească Italia, dar el vrea să rămână în peninsulă pentru a-și rezolva problema.

„Îi sunt recunoscător Martei Cartabia pentru că a cerut eliberarea mea”, a spus el pentru The Guardian. „A spus că trebuie să fiu eliberat imediat din cauza războiului, pentru că sunt ucrainean și pentru că m-am opus lui Putin – dar nu vreau să speculez războiul. Vreau să fiu liber, nu pentru că sunt ucraineană, ci pentru că sunt nevinovat”, a mai spus el.

Lavrenciuk a spus că nu știa că este vânat de Rusia până la arestarea lui din 17 decembrie, la un hotel din Napoli. A fost săltat aici în timpul unei escale, el întorcându-se din Tel Aviv, unde locuiește sora lui, și intenționând să plece mai departe spre Liov, Ucraina, unde locuiește.

„Mi-au luat pașaportul, nu am înțeles de ce, dar până la urmă mi l-au dat înapoi și mi s-a spus că pot pleca, însă era prea târziu, pierdusem zborul și următorul era după două zile. Așa că am rezervat o cameră de hotel în Napoli și am fost mulțumit că aveam niște timp liber”, a spus el.

Însă a doua zi a fost arestat. „A fost un șoc total”, a spus el. „Am fost foarte deschis și nu am fugit niciodată de realitate. Rusia mă caută din 2020, dar eu am călătorit mult și nu am avut niciodată probleme la granițe.”

Acuzațiile Rusiei împotriva lui Lavrenciuk datează de opt ani, când acesta și-ar fi înșelat unul dintre studenți căruia i-ar fi cerut bani pentru reparații la clădirea teatrului polonez.

Lavrenciuk locuia la Moscova din 2000, dar a spus că după 2014 țara a devenit „o zonă gri”. El a mai spus că a condamnat regimului lui Putin, că a fost persecutat din această cauză și chiar a fost bătut în fața teatrului de operă și balet din Odessa, unde era director, în decembrie 2020.

Folosirea abuzivă a alertelor „red notice” ale Interpolului de către regimurile autoritare care vor să îi pedepsească pe oponenți a fost analizată de experți în drept, grupuri pentru drepturile omului și amintită în rapoartele Congresului SUA și Parlamentului European.

„Au existat multe dezbateri despre abuzul Rusiei asupra Interpolului”, a spus Alfonso Tatarano, avocatul lui Lavrenciuk.

Regizorul a spus că nu are resentimente față de Italia pentru că a fost arestat aici, pentru că țara pur și simplu „respecta convențiile internaționale”, dar a cerut comunității internaționale să excludă Rusia din sistemul Interpol. „Rusia exploatează acest instrument împotriva celor care o critică, compromițând întregul sistem Interpol. Nu sunt prima victimă a acestui mecanism, dar sper să fiu ultima.”

Regizorul a mai spus că vorbește în permanență cu părinții lui care locuiesc la Liov: „Acolo este destul de liniște acum, dar asta s-ar putea schimba rapid.” Ar dori să se întoarcă în Ucraina după audierea de săptămâna viitoare „prin orice mijloace”, dar nu vrea să lupte. „Nu aș putea niciodată să ucid pe nimeni, dar poate că aș putea fi de ajutor altfel.”

