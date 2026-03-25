Ungaria anunță că va bloca livrările de gaz în Ucraina. Viktor Orban: „Vom stoca gazul care rămâne la noi”

Ungaria va opri fluxurile de gaz către Ucraina până la reluarea fluxurilor de petrol pe conducta Drujba, a declarat miercuri prim-ministrul ungar Viktor Orban.

„Oprim treptat livrările de gaz din Ungaria către Ucraina şi vom stoca gazul care rămâne la noi în Ungaria", a afirmat Orban într-un videoclip postat pe Facebook.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba de pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acţiune de şantaj împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

