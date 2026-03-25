Live TV

Ungaria anunță că va bloca livrările de gaz în Ucraina. Viktor Orban: „Vom stoca gazul care rămâne la noi”

Data publicării:
Conducta Drujba. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ungaria va opri fluxurile de gaz către Ucraina până la reluarea fluxurilor de petrol pe conducta Drujba, a declarat miercuri prim-ministrul ungar Viktor Orban.

„Oprim treptat livrările de gaz din Ungaria către Ucraina şi vom stoca gazul care rămâne la noi în Ungaria", a afirmat Orban într-un videoclip postat pe Facebook.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba de pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp, relatează Reuters, potrivit Agerpres. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acţiune de şantaj împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Digi Sport
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiica cea mică a Monicăi Bellucci. La doar 16 ani, Leonie Cassel a apărut pe coperta Vogue Italia
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Cum a ajuns stadionul de fotbal din Bolintin-Deal să aibă un gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Managerul Spitalului de Psihiatrie Bălăceanca, contracte către un avocat cu sediul la fosta sa locuință. ANI...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Câtă apă trebuie să ai într-un rucsac de urgență pentru 72 de ore. Cantitatea recomandată pentru fiecare...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Pro FM
Boala Lyme i-a schimbat complet viața. Adda a rămas cu sechele: „Am complicații pe coloană, mușchi, dureri”
Film Now
„The Office” l-a transformat în superstar. Steve Carell spune că un actor cunoscut l-a sfătuit să stea...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”