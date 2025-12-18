Live TV

Uniunea Europeană a sancționat alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei

Uniunea Europeană a sancţionat, joi, alte 41 de nave despre care afirmă că fac parte din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, care ajută Moscova să evite sancţiunile comunitare impuse exporturilor sale de petrol, informează EFE, potrivit Agerpres. 

Aceste petroliere au fost adăugate pe lista navelor supuse interdicţiei de acces în porturi şi de a furniza o gamă largă de servicii legate de transportul maritim, a explicat Consiliul UE într-un comunicat.

Măsurile restrictive vizează petrolierele non-UE care fac parte din flota din umbră a Kremlinului şi „evită mecanismul de limitare a preţului petrolului sau sprijină sectorul energetic al Rusiei”, se menţionează în comunicat.

Ele vizează, de asemenea, navele care se ocupă cu transferul echipamentului militar pentru Rusia sau care participă la transportul cerealelor şi bunurilor culturale ucrainene furate din Ucraina.

Noile sancţiuni, care ridică numărul total al navelor sancţionate la 597, este strâns legată de decizia de luni a miniştrilor de externe din statele membre UE de a include pe listă nouă facilitatori ai flotei fantomă a Rusiei.

„UE rămâne dispusă să intensifice presiunea asupra Rusiei şi asupra lanţului său valoric din cadrul flotei fantomă, chiar şi prin adoptarea de noi sancţiuni”, a indicat Consiliul UE.

„UE creşte în mod eficient costurile pentru Rusia”

La rândul său, Comisia Europeană (CE) a menţionat, într-un comunicat, că atacarea flotei fantomă ruse este „crucială pentru a limita şi mai mult veniturile generate de Rusia din exporturile maritime de petrol şi pentru a împiedica capacitatea sa de a finanţa războiul de agresiune împotriva Ucrainei”.

„Prin impunerea de restricţii asupra flotei fantomă, UE creşte în mod eficient costurile pentru Rusia, perturbându-i operaţiunile maritime şi oprindu-i angajamentele faţă de operatorii din UE”, a afirmat executivul european.

În plus, a atras atenţia asupra „riscurilor grave pentru siguranţa maritimă şi pentru mediu” pe care le prezintă aceste nave, adesea vechi şi cu o asigurare insuficientă.

„Prin această decizie, UE îşi demonstrează angajamentul de a adopta noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei, în special în timpul procesului de negociere a unui acord de pace care este în desfăşurare”, a mai scris CE.

Ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei din februarie 2022, UE a extins în mod considerabil sancţiunile împotriva Moscovei cu scopul de a-i slăbi semnificativ baza economică, de a o priva de tehnologii şi pieţe esenţiale şi de a-i reduce considerabil capacitatea de a purta război.

În timp ce Rusia continuă să încalce normele fundamentale ale dreptului internaţional, în special interdicţia utilizării forţei şi dreptul internaţional umanitar, UE a asigurat că va menţine în vigoare toate măsurile restrictive impuse şi va adopta altele suplimentare, dacă va fi necesar.

UE speră să adopte următorul pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, al 20-lea de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie, când se împlinesc patru ani de la declanşarea războiului.

