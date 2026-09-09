Vara anului 2026 a fost cea mai călduroasă din Spania de la începutul măsurătorilor meteorologice

Spania a înregistrat în acest an cea mai călduroasă vară de la începutul măsurătorilor meteorologice, cu o temperatură medie de 24,5°C, cu trei zecimi de grad Celsius peste valoarea medie din vara anului 2025, care deţinea până acum acest record, a anunţat miercuri Agenţia naţională de meteorologie din Spania.

„Vara 2026 (conţinând lunile iunie, iulie şi august) a fost cea mai călduroasă din seria istorică estivală din Spania, ale cărei măsurători datează din anul 1961", a precizat AEMET pe site-ul său oficial.

Spania, aflată în prima linie a luptei împotriva schimbărilor climatice, s-a confruntat în ultimii ani cu valuri de căldură care au fost din ce în ce mai frecvente şi mai prelungite, cu temperaturi care au depăşit adeseori pragul de 40°C, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Persistenţa condiţiilor de căldură extremă" a reprezentat caracteristica dominantă a verii recent încheiate, potrivit AEMET, care a înregistrat patru valuri de căldură însumând 61 de zile, depăşind cu mult precedentul record de 41 de zile, stabilit în 2022.

„Cele mai călduroase 10 veri din seria istorică a măsurătorilor s-au produs în secolul al XXI-lea, iar şapte dintre cele mai călduroase opt veri s-au produs după anul 2015", a subliniat AEMET.

Peste 5.000 de decese atribuite căldurii excesive au fost înregistrate în Spania între 1 iunie şi 31 august, un record pentru această perioadă, a anunţat la începutul lunii septembrie Institutul de Sănătate Carlos al III-lea.

Această instituţie îşi bazează estimările pe un sistem care înregistrează zilnic decesele din ţară şi calculează diferenţa dintre mortalitatea reală şi cea previzibilă pe baza seriilor istorice înregistrate.

Valurile de căldură creează, de asemenea, condiţii propice pentru incendiile de pădure, care au afectat în mod deosebit Spania în această vară, obligând punctual autorităţile spaniole să evacueze mai multe zeci de mii de persoane.

De la începutul acestui an, aproape 296.000 de hectare au fost devastate deja de incendii de vegetaţie în Spania, potrivit Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere (EFFIS), comparativ cu 393.000 de hectare în întregul an 2025, reprezentând cel mai grav bilanţ anual din istoria recentă a ţării.

Editor : M.B.