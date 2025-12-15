Urșii panda, victimele tensiunilor politice dintre Beijing și Tokio. Lei Lei și Xiao Xiao vor fi trimiși în China

Doi urși panda uriași de la grădina zoologică din Tokyo vor fi returnați în China în ianuarie, a raportat luni mass-media japoneză, o mișcare care ar putea lăsa Japonia fără aceste animale populare pentru prima dată în aproximativ 50 de ani.

Urșii alb-negri au fost împrumutați Japoniei în cadrul programului chinezesc numit „diplomația panda” și sunt considerați de mult timp simboluri ale prieteniei dintre Beijing și Tokyo, de când cele două țări și-au normalizat relațiile diplomatice în 1972.

În prezent, Japonia are doar doi panda – Lei Lei și Xiao Xiao – la grădina zoologică Ueno din centrul Tokyo. Conform Asahi Shimbun și altor mass-media japoneze, se preconizează că gemenii vor fi trimiși înapoi în China cu aproximativ o lună înainte de expirarea perioadei de împrumut, în februarie.

Guvernul metropolitan din Tokyo a încercat să păstreze urșii panda, extrem de populari, care atrag mulțimi numeroase la grădina zoologică, dar China nu a fost de acord, a raportat cotidianul economic Nikkei. Guvernul metropolitan din Tokyo a refuzat să comenteze când a fost contactat de AFP.

Asahi a raportat, de asemenea, că Tokyo încearcă să împrumute separat o nouă pereche de panda, deși sosirea lor înainte de returnarea lui Lei Lei și Xiao Xiao este considerată improbabilă.

Relațiile dintre cele două mari economii ale Asiei s-au deteriorat recent după ce noul prim-ministru conservator al Japoniei, Sanae Takaichi, a sugerat că Tokyo ar putea interveni militar în cazul în care Taiwanul ar fi atacat. Declarațiile au provocat furia Beijingului, care consideră insula autonomă parte a teritoriului său.

Grădina zoologică Ueno beneficiază de mult timp de diplomația panda și a cooperat cu instituții din China și Statele Unite pentru reproducerea urșilor panda uriași. Lei Lei și Xiao Xiao s-au născut în 2021, mama lor, Shin Shin, ajungând în Japonia în 2011 și fiind returnată în China anul trecut.

Creșterea urșilor panda în captivitate este extrem de dificilă din cauza provocărilor care includ probleme de împerechere, sarcini dificile și rate ridicate de mortalitate în rândul puilor nou-născuți.

