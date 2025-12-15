Live TV

Urșii panda, victimele tensiunilor politice dintre Beijing și Tokio. Lei Lei și Xiao Xiao vor fi trimiși în China

Data actualizării: Data publicării:
Japan's last giant pandas to return to China
Gemenii Xiao Xiao și Lei Lei. Sursa foto: Profimedia Images

Doi urși panda uriași de la grădina zoologică din Tokyo vor fi returnați în China în ianuarie, a raportat luni mass-media japoneză, o mișcare care ar putea lăsa Japonia fără aceste animale populare pentru prima dată în aproximativ 50 de ani.

Urșii alb-negri au fost împrumutați Japoniei în cadrul programului chinezesc numit „diplomația panda” și sunt considerați de mult timp simboluri ale prieteniei dintre Beijing și Tokyo, de când cele două țări și-au normalizat relațiile diplomatice în 1972.

În prezent, Japonia are doar doi panda – Lei Lei și Xiao Xiao – la grădina zoologică Ueno din centrul Tokyo. Conform Asahi Shimbun și altor mass-media japoneze, se preconizează că gemenii vor fi trimiși înapoi în China cu aproximativ o lună înainte de expirarea perioadei de împrumut, în februarie.

Guvernul metropolitan din Tokyo a încercat să păstreze urșii panda, extrem de populari, care atrag mulțimi numeroase la grădina zoologică, dar China nu a fost de acord, a raportat cotidianul economic Nikkei. Guvernul metropolitan din Tokyo a refuzat să comenteze când a fost contactat de AFP.

Asahi a raportat, de asemenea, că Tokyo încearcă să împrumute separat o nouă pereche de panda, deși sosirea lor înainte de returnarea lui Lei Lei și Xiao Xiao este considerată improbabilă.

Relațiile dintre cele două mari economii ale Asiei s-au deteriorat recent după ce noul prim-ministru conservator al Japoniei, Sanae Takaichi, a sugerat că Tokyo ar putea interveni militar în cazul în care Taiwanul ar fi atacat. Declarațiile au provocat furia Beijingului, care consideră insula autonomă parte a teritoriului său.

Grădina zoologică Ueno beneficiază de mult timp de diplomația panda și a cooperat cu instituții din China și Statele Unite pentru reproducerea urșilor panda uriași. Lei Lei și Xiao Xiao s-au născut în 2021, mama lor, Shin Shin, ajungând în Japonia în 2011 și fiind returnată în China anul trecut.

Creșterea urșilor panda în captivitate este extrem de dificilă din cauza provocărilor care includ probleme de împerechere, sarcini dificile și rate ridicate de mortalitate în rândul puilor nou-născuți.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
3
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
consiliul afaceri externe ue
Reuniune crucială la Bruxelles: Ucraina și China, în centrul discuțiilor Consiliului Afaceri Externe, la care participă și Oana Țoiu
World News - January 10, 2020
Ritualuri surprinzătoare în China preistorică: sacrificiile umane nu erau feminine, ci majoritar masculine
NDQwJmhhc2g9ZWNlODE0MzJhNjU4MTUyZGIzODQ1ODhlYjhkNDQxNWU=.thumb
China poate crea riscuri suplimentare pentru securitatea europeană. Expert: „Avem o dispută între puteri care văd lumea diferit”
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate. Răspunsul dat de Polonia
trump
Echipa lui Trump ar fi discutat formarea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7. Ce țări ar putea face parte din „Core 5”
Recomandările redacţiei
plenul parlamentului
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută acum...
Digi 24_2025_12_15_09_41_00
Cum face bani spitalul-lagăr de la Târnăveni: bugetul statului este...
170413_ASF_ION_GIURESCU_07_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Surse: ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile...
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți...
Ultimele știri
Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi”
Premieră pentru Ucraina: Kievul va produce drone în Germania. Bundeswehr va fi principalul cumpărător
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, pentru activele confiscate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Ce ajutoare primesc persoanele cu handicap: lista beneficiilor şi facilităţilor
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 173 lei la pensie în 3 luni fără să știe? Cu ce procent din salariu rămâi la pensie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere