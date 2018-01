Viața amoroasă a liderului UKIP a făcut din partid o „glumă națională”. Acuzațiile fondatorului formațiunii britanice

Fondatorul Partidului Independenţei Regatului Unit (UKIP), Alan Sked, a afirmat marţi că formaţiunea politică britanică ar trebui să se dizolve şi să dispară, relatează agenţia Xinhua, citată de Agerpres.





În opinia lui Sked, profesor emerit de istorie internaţională la London School of Economics, viaţa amoroasă a actualului lider al UKIP, Henry Bolton, a făcut din partid o „glumă naţională”.



UKIP a plonjat în haos după ce Bolton a refuzat luni să demisioneze după ce a pierdut duminică votul de încredere din partea comitetului naţional executiv al partidului.



Într-un articol în cotidianul The Guardian, Sked a afirmat că, în calitate de fondator, poate doar să sugereze că „partidul ar trebui acum să se dizolve''.



„Poate că este nevoie ca un partid să-i facă responsabili pe conservatori (partidul de la putere din Marea Britanie) în legătură cu Brexit-ul, dar acela nu este UKIP. Acesta (UKIP) duce lipsă acum de orice credibilitate politică şi stârneşte mai degrabă râsul decât simpatia. De aceea, este timpul ca el să dispară'', a declarat Sked.



Henry Bolton (54 de ani), căsătorit, tată a doi copii, fost ofiţer al armatei britanice, notează la rândul său AFP, este ţinta unor critici după scandalul provocat de mesajele cu caracter rasist redactate de către prietena sa, modelul Jo Marney (25 de ani), de asemenea membră a UKIP, despre Meghan Markle, actriţa americană ce se va căsători în curând cu Prinţul Harry, nepotul Reginei Elisabeta a II-a.



Jo Marney fusese suspendată din UKIP după publicarea SMS-urilor despre Meghan în presă la jumătatea lunii ianuarie şi Bolton rupsese oficial relaţia cu ea. Or, imagini care îi arată împreună pe cei doi au apărut săptămâna trecută.



Bolton a avut de-a face cu apeluri la demisie încă de la începutul lui ianuarie, după ce a apărut în presa britanică din cauza legăturii sale cu Jo Marney, pentru care el şi-a părăsit soţia.



Potrivit AFP, Bolton se va confrunta cu un nou vot la care vor participa de această dată aderenţii UKIP în ansamblu. Votul va avea loc în următoarele 28 de zile, „dacă Henry Bolton nu va demisiona până atunci'', preciza duminică UKIP.



Alan Sked a înfiinţat partidul în 1991, sub denumirea de Liga Antifederalistă, pentru a face campanie pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Partidul şi-a schimbat numele în UKIP doi ani mai târziu.