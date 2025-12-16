Live TV

Londra lansează o anchetă cu privire la „ingerinţa financiară străină” în politica britanică

Data actualizării: Data publicării:
resedinta premierului britanic
Reședința premierului britanic din Downing Street 10.Foto: GettyImages

Guvernul britanic a anunţat marţi lansarea unei anchete independente privind „ingerinţa financiară străină în politica” din Regatul Unit, în urma condamnării pentru corupţie a unui fost europarlamentar din partidul pro-Brexit UKIP, care a participat la o campanie de influenţă pro-rusă, relatează AFP.

Pe 21 noiembrie, Nathan Gill, europarlamentar din 2014 până în 2020, a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru că a acceptat zeci de mii de lire sterline de la un om de afaceri ucrainean apropiat Kremlinului, pentru a susţine discursuri favorabile Rusiei în Parlamentul European şi în mass-media între 2018 şi 2019.

Nathan Gill a colaborat atunci cu Nigel Farage, şi el europarlamentar la acea vreme, devenit în prezent liderul partidului anti-imigraţie Reform UK, care conduce în sondajele din Marea Britanie.

„Conduita acestui ales este o pată pentru democraţia noastră. Ancheta independentă va acţiona pentru a şterge această pată”, a declarat Steve Reed, ministrul locuinţelor, în Camera Comunelor, anunţând lansarea anchetei.

Aceste evenimente „au demonstrat necesitatea de a pune sub semnul întrebării eficacitatea sistemului nostru de protecţie”, a insistat el.

Ancheta se va concentra pe „eficacitatea legislaţiei noastre privind finanţarea politică”, pe mecanismele de control existente pentru „identificarea şi reducerea ingerinţelor străine”, pe „garanţiile împotriva fluxurilor de finanţare ilicite”, precum şi pe „puterea de control a Comisiei Electorale”, a explicat el.

„Sunt pregătit să iau toate măsurile necesare pentru a proteja democraţia britanică împotriva oricărei ingerinţe străine şi ostile”, a adăugat Reed, pe fondul tensiunilor cu Rusia de la începutul războiului din Ucraina în 2022.

Întrebată în Parlament, ministrul de externe Yvette Cooper a acuzat Rusia că se află în spatele unor operaţiuni de dezinformare electorală "la scară industrială", menţionând recentele alegeri din Republica Moldova.

După condamnarea lui Nathan Gill, Nigel Farage, care a fost acuzat în repetate rânduri că a adoptat o poziţie prea conciliantă faţă de Moscova, a declarat că este „uimit” de dezvăluirile despre fostul său coleg.

Liderul Partidului Liberalilor Democraţi, Ed Davey, a declarat că Reform UK şi Nigel Farage constituie „un pericol pentru securitatea naţională”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Tragedie! A căpătat o boală rară, a ajuns de nerecunoscut și a murit la 29 de ani
Digi Sport
Tragedie! A căpătat o boală rară, a ajuns de nerecunoscut și a murit la 29 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
echipe de interventie la un incident in marea britanie, cu fanii liverpool
Condamnarea primită de șoferul care a intrat anul trecut cu mașina în fanii lui Liverpool, aflați la celebrarea titlului
Richard Knighton
„Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”, spune șeful forțelor armate. „Amenințarea rusă e în creștere”
Rodica stanoiu
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Ce informații vor să afle procurii și ce piste sunt anchetate în prezent
hacker la laptop și telefon
Copiii care fură milioane de dolari cu un singur click. Foști hackeri dezvăluie cum comit tinerii infracțiuni cibernetice uriașe
un judecator citeste de pe o foaie
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder. Un rezumat al acestor activităţi va fi prezentat în zilele următoare
Recomandările redacţiei
cuplu cumpara o locuinta
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
Christopher W. Smith și Oana Țoiu.
MAE: SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru...
v zelenski urca scari
Zelenski anunţă că documentul cu garanţiile de securitate pentru...
victor negrescu
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică...
Ultimele știri
„Frigiderul lumii” se încălzește accelerat. Cercetătorii avertizează că „iarna este redefinită” în Arctica
Se reia circulația pe ambele sensuri pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Care este perioada în care este valabilă măsura
Programul de 100 de miliarde de euro pentru un nou avion de vânătoare, dezvoltat de trei țări europene, este în impas
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...