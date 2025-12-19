Live TV

Video Viața Primei Doamne a SUA, pe ecrane. Documentarul „Melania” apare la 30 ianuarie 2026, doar în cinematografe

Data publicării:
EXTEDL N06 MELANIA ROBOTI SINCRON 050925_00938
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Amazon a lansat primul trailer al documentarului mult așteptat „Melania”, care promite o privire fără precedent asupra vieții Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, concentrându-se pe ultimele 20 de zile înaintea învestirii prezidențiale din 2025.

Trailerul începe cu o scenă în care Melania Trump pășește în rotonda Capitoliului SUA înainte de a doua învestire a lui Donald Trump. Ea se uită spre cameră și spune: „O luăm de la capăt.”

Premiera mondială a filmului în cinematografe este programată pentru 30 ianuarie.

Proiectul, realizat în parteneriat cu Amazon MGM, a început filmările în decembrie 2024 și urmărește perioada dinaintea revenirii la Casa Albă în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Trailerul include scene cu Melania la Capitoliu în ziua învestirii, imagini din Mar-a-Lago și Trump Tower, apariții la evenimente oficiale și momente private. Într-o secvență, ea oferă feedback președintelui pentru un discurs, iar în alta discută cu agenți Secret Service despre siguranța unui eveniment.

Regizat de Brett Ratner, documentarul marchează revenirea cineastului în prim-plan. Melania a declarat că proiectul reflectă transformarea sa de la viaţa privată la rolul de Primă Doamnă, asumând presiunile publice, obligațiile oficiale și grija pentru familie.

MELANIA. Only in theaters January 30. pic.twitter.com/XFYWhAxNM5

— Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) December 17, 2025

„Istoria se pune în mișcare în cele 20 de zile ale vieții mele de dinaintea inaugurării prezidențiale SUA. Pentru prima dată, publicul din întreaga lume este invitat în cinematografe să urmărească desfășurarea acestui capitol crucial, o perspectivă privată, fără filtre a modului în care îmi croiesc drumul printre familie, afaceri și filantropie, în călătoria mea remarcabilă spre a deveni Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii”, a declarat Melania Trump.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
proteste slovacia avertizori integritate
2
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
3
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
graniceri rusi - estonia
4
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
cabinet medical
5
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
S-400 Triumph
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile SUA
NATO Secretary General Mark Rutte visits Poland
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care sunt țările care se opun
Miami Florida,International Airport,Passport Control,English Spanish bilingual,multiple languages,bilingual,multilingual,customs,looking FL130822002
Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera)
Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado during a virtual press conference
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO. Trump este optimist
Recomandările redacţiei
O persoană arată banii din portofel.
Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari...
donald trump nicusor dan presidency ro
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan și Donald Trump va avea loc în prima...
Darryl Nirenberg
Ambasada SUA la București anunță că Darryl Nirenberg a fost confirmat...
PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Apele Române anunță lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila...
Ultimele știri
ONU: Peste 75% din populaţia Fâşiei Gaza este expusă riscului de foamete extremă
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de urgenţă. Mirosul neobișnuit i-a speriat pe localnici
Ceața dă peste cap traficul aerian la Iași: două zboruri au fost redirecționate către Bacău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Statul bagă 300 de milioane de euro în prize. ”Revoluția” pe care o pregătește guvernul pe drumurile publice
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Țara în care David Popovici se simte acasă. Spune că n-ar pleca niciodată în altă parte
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...