Amazon a lansat primul trailer al documentarului mult așteptat „Melania”, care promite o privire fără precedent asupra vieții Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, concentrându-se pe ultimele 20 de zile înaintea învestirii prezidențiale din 2025.

Trailerul începe cu o scenă în care Melania Trump pășește în rotonda Capitoliului SUA înainte de a doua învestire a lui Donald Trump. Ea se uită spre cameră și spune: „O luăm de la capăt.”

Premiera mondială a filmului în cinematografe este programată pentru 30 ianuarie.

Proiectul, realizat în parteneriat cu Amazon MGM, a început filmările în decembrie 2024 și urmărește perioada dinaintea revenirii la Casa Albă în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Trailerul include scene cu Melania la Capitoliu în ziua învestirii, imagini din Mar-a-Lago și Trump Tower, apariții la evenimente oficiale și momente private. Într-o secvență, ea oferă feedback președintelui pentru un discurs, iar în alta discută cu agenți Secret Service despre siguranța unui eveniment.

Regizat de Brett Ratner, documentarul marchează revenirea cineastului în prim-plan. Melania a declarat că proiectul reflectă transformarea sa de la viaţa privată la rolul de Primă Doamnă, asumând presiunile publice, obligațiile oficiale și grija pentru familie.

MELANIA. Only in theaters January 30. pic.twitter.com/XFYWhAxNM5 — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) December 17, 2025

„Istoria se pune în mișcare în cele 20 de zile ale vieții mele de dinaintea inaugurării prezidențiale SUA. Pentru prima dată, publicul din întreaga lume este invitat în cinematografe să urmărească desfășurarea acestui capitol crucial, o perspectivă privată, fără filtre a modului în care îmi croiesc drumul printre familie, afaceri și filantropie, în călătoria mea remarcabilă spre a deveni Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii”, a declarat Melania Trump.

Editor : M.C