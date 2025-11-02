Live TV

VIDEO Explozie puternică într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit

Data publicării:
O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic.
O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Foto: Reuters

O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit și 11 au fost răniți în urma deflagrației.

Printre cei decedați s-ar număra și șase copii, potrivit primelor informații.

În urma exploziei, mai multe mașini din parcare, dar și magazine aflate pe aceași stradă au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au reușit să stingă incendiul major după câteva ore.

Autoritățiile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii tragediei.

Secretariatul Securității Publice din regiune a transmis că explozia nu a fost provocată de un atac sau un alt act de violență intenționată.

