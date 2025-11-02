VIDEO Explozie puternică într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit Data publicării: 02.11.2025 08:53 O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Foto: Reuters O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit și 11 au fost răniți în urma deflagrației. Val de cereri pentru revizia la gaze după explozia din Rahova. Expert: „O greșeală este foarte întâlnită” Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată Ce este „Legea femicidului”, propunerea cu o susținere fără precedent în Parlament „Au plătit prețul suprem”. Tragedii trase la indigo: Cinci oameni au murit pe munte în decurs de 10 zile, după ce s-au prăbușit în gol Pisicile fără stăpân s-au înmulțit alarmant în toate orașele țării. Românii s-au împărțit în două tabere Nicuşor Dan spune că 100% se va căsători în viitorul apropiat: Gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie Miting cu zeci de mii de participanți, în Serbia, pentru comemorarea tragediei de la Novi Sad Experții ESA se pregătesc pentru o furtună geomagnetică de amploare. Cum ar putea fi afectat Pământul: „Nu există soluții bune” Un bărbat, costumat în vrăjitor, a spart un magazin din Timiș. Trucul prin care a dispărut cu un laptop de peste 10.000 de lei Printre cei decedați s-ar număra și șase copii, potrivit primelor informații.În urma exploziei, mai multe mașini din parcare, dar și magazine aflate pe aceași stradă au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au reușit să stingă incendiul major după câteva ore.Autoritățiile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii tragediei.Secretariatul Securității Publice din regiune a transmis că explozia nu a fost provocată de un atac sau un alt act de violență intenționată. Editor : M.B. Etichete: explozie victime mexic Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este... 2 România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar... 3 De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta... 4 Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum... 5 Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6...