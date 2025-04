VIDEO Un echipaj format doar din femei a călătorit în spațiu. La bord au fost și Katy Perry și logodnica lui Jeff Bezos

S-a scris o nouă pagină de istorie în turismul spațial: un echipaj alcătuit exclusiv din femei a ajuns la peste 100 de kilometri deasupra Pământului, la bordul unei rachete a companiei lui Jeff Bezos. Cântăreața Katy Perry și Lauren Lauren Sanchez, logodnica lui Bezos, au făcut parte din echipajul de șase femei care a petrecut 10 minute în spațiu.

Zborul a durat 11 minute și a dus grupul la mai mult de 100 de kilometri în înaltul cerului, oferind câteva minute de imponderabilitate înainte de coborâre.

Acesta este cel de-al 11-lea zbor cu echipaj uman al misiunii New Shepard. La bord au fost Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn şi Lauren Sánchez.

Aisha este un fost om de ştiinţă NASA, antreprenor şi susţinător global al STEM. Ea este CEO al STEMBoard, o firmă de inginerie recunoscută de două ori pe lista Inc. 5000 a companiilor private cu cea mai rapidă creştere din America, şi fondatoarea LINGO, o companie edtech cu misiunea de a dota un milion de elevi cu competenţe tehnice esenţiale. De origine din Bahamas, Aisha speră că drumul ei de la colegiul comunitar la spaţiu va inspira tinerii din Bahamas şi din întreaga lume să îşi urmeze visele.

Amanda este cercetător ştiinţific în domeniul bioastronauticii. A absolvit Harvard şi a efectuat cercetări la Harvard Center for Astrophysics, MIT, NASA şi International Institute for Astronautical Sciences. Amanda a lucrat la ultima misiune a navetei NASA, STS-135, şi la misiunea Kepler pentru exoplanete. Pentru apărarea supravieţuitorilor violenţei sexuale, Amanda a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace şi desemnată Femeia Anului de TIME. Fiind prima femeie astronaut vietnameză şi din Asia de Sud-Est, zborul Amandei este un simbol al reconcilierii dintre Statele Unite şi Vietnam şi va evidenţia ştiinţa ca instrument pentru pace.

Gayle este o jurnalistă premiată, coprezentatoare a CBS Mornings, redactor-şef al Oprah Daily şi gazda emisiunii Gayle King in the House la radio SiriusXM. Într-o carieră de zeci de ani, King a fost recunoscută ca o interlocutoare la interviuri talentată, plină de compasiune, capabilă să treacă peste zvonuri şi să creeze conversaţii semnificative. Fiind o persoană deschisă la noi aventuri, chiar şi la cele care o sperie, Gayle este onorată să facă parte din prima echipă de zbor Blue Origin formată numai din femei şi abia aşteaptă să iasă din zona ei de confort.

Katy este artista cu cele mai mari vânzări din istoria Capitol Records şi unul dintre cei mai bine vânduţi artişti muzicali din toate timpurile, cu peste 115 miliarde de stream-uri. Pe lângă faptul că este un superstar pop global, Katy este o susţinătoare activă a multor cauze filantropice, inclusiv în calitate de ambasador al bunăvoinţei UNICEF, unde îşi foloseşte vocea puternică pentru a asigura dreptul fiecărui copil la sănătate, educaţie, egalitate şi protecţie, şi propria sa fundaţie Firework, care împuterniceşte copiii din comunităţile defavorizate prin aprinderea luminii lor interioare prin artă. Katy se declară onorată să facă parte din primul echipaj Blue Origin format numai din femei şi speră ca călătoria ei să o încurajeze pe fiica ei şi pe alţii să ajungă la stele, la propriu şi la figurat.

Kerianne Flynn şi-a petrecut ultimul deceniu canalizându-şi energia către construirea comunităţii prin intermediul consiliului de administraţie şi al activităţii non-profit în cadrul Şcolii Allen-Stevenson, The High Line şi Hudson River Park. Pasionată de puterea de transformare a poveştilor, Kerianne a produs filme provocatoare, precum This Changes Everything (2018), care explorează istoria femeilor la Hollywood, şi LILLY (2024), un omagiu puternic adus avocatei pentru salarii echitabile Lilly Ledbetter. Kerianne a fost întotdeauna atrasă de explorare, aventură şi spaţiu şi speră ca zborul ei spaţial Blue Origin să servească drept inspiraţie pentru fiul ei, Dex, şi pentru următoarea generaţie de visători, pentru a ajunge la stele.

Lauren Sánchez este jurnalistă premiată cu Emmy Award, autoare de bestselleruri New York Times, pilot, vicepreşedinte al Bezos Earth Fund şi mamă a trei copii. În 2016, Sánchez, pilot licenţiat de elicopter, a fondat Black Ops Aviation, prima companie de film şi producţie aeriană deţinută şi operată de o femeie. În 2024, Sánchez şi-a lansat cartea pentru copii The Fly Who Flew to Space, bestseller New York Times. Activitatea sa în domeniul aviaţiei i-a adus premiul Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame Award în 2024 pentru expertiza sa ca pilot de elicopter şi femeie de afaceri în domeniul aviaţiei. Scopul lui Sánchez este să inspire următoarea generaţie de exploratori.

