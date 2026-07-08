O provincie din Canada se pregăteşte să dea în judecată gigantul OpenAI din cauza unor mesaje pe ChatGPT

O provincie din Canada pregăteşte o acţiune în justiţie împotriva gigantului de inteligenţă artificială OpenAI. Columbia Britanică acuza OpenAI că nu a informat poliţia despre mesajele violente postate pe ChatGPT de autoarea masacrului de la Tumbler Ridge din februarie.

Provincia Columbia Britanică, vestul Canadei, unde a avut loc atacul armat care a şocat profund naţiunea, „pregăteşte o acţiune în justiţie pentru a trage la răspundere compania de inteligenţă artificială OpenAI şi conducerea acesteia pentru că nu au informat forţele de ordine”, a declarat pentru presă Niki Sharma, responsabilă cu probleme legate de justiţie în cadrul guvernului regional, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Ea a adăugat că a angajat avocaţi în regiune şi în California „pentru a se asigura că putem duce lupta împotriva sediului lor central, dacă este necesar”.

„Le datorăm acest lucru victimelor, familiilor lor şi tuturor celor ale căror vieţi au fost spulberate de această tragedie”, a adăugat Niki Sharma, care a recunoscut că procesul „va dura mult timp”.

Atacul de pe 10 februarie

Pe 10 februarie, o tânără transgender din orăşelul Tumbler Ridge şi-a ucis mama şi fratele vitreg şi a mers apoi la fostul ei colegiu unde a împuşcat mortal cinci copii, cu vârste de 12 şi 13 ani, şi o profesoară în vârstă de 39 de ani.

Jesse Van Rootselaar, care apoi s-a sinucis, avea probleme de sănătate mintală, iar poliţia vizitase locuinţa familiei de mai multe ori.

Acest atac a zguduit Canada, aflată la graniţa cu Statele Unite, însă neobişnuită cu astfel de atacuri armate în masă.

Scuze de la OpenAI

OpenAI s-a confruntat cu critici aspre pentru rolul ChatGPT în acest caz, în special pentru că nu a alertat poliţia în pofida mesajelor violente postate de tânără. Conducerea sa a fost chemată la Ottawa pentru a explica protocoalele de securitate.

Compania a declarat că a identificat în iunie 2025 un cont legat de autoarea atacului armat şi l-a suspendat. Cu toate acestea, nu a informat poliţia canadiană.

OpenAI şi-a justificat decizia afirmând că respectivul cont nu îndeplinea criteriile pentru declanşarea unei astfel de alerte, în special pentru că respectivul conţinut nu indica faptul că pregătirea unui atac era credibilă sau iminentă.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a prezentat scuze oraşului Tumbler Ridge în aprilie, spunând că „îi pare profund rău” că firma sa nu a alertat poliţia în acest caz.

Editor : B.P.