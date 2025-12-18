Live TV

Viktor Orban exclude definitiv folosirea activelor ruseşti îngheţate în folosul Ucrainei. „Este un drum închis. S-a terminat”

Data publicării:
v orban face un gest cu mana
Viktor Orban este principalul opozant european al politicii față de Rusia. Foto: Profimedia
Din articol
Țări UE care ezită Ce opțiuni are Europa Cum motivează Orban Kallas: „Putin mizează pe eşecul nostru”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că propunerile de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru finanţarea reconstrucţiei Ucrainei nu mai au nicio perspectivă de realizare. El spune că nu există sprijin suficient în Uniunea Europeană pentru un astfel de demers.

„Este un drum închis. S-a terminat. Nu există un nivel suficient de susţinere în spatele acestei idei”, a declarat Viktor Orban pentru CNBC, la sosirea liderilor europeni la reuniunea Consiliului European.

Declarația lui Orban vine în contextul în care Comisia Europeană analizează posibilitatea folosirii activelor ruseşti blocate în Europa pentru a acorda un sprijin financiar suplimentar Kievului.

Premierul ungar este considerat unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei din interiorul UE şi un critic constant al planurilor de a direcţiona sute de miliarde de euro din active ruseşti îngheţate către împrumuturi de despăgubire pentru Ucraina.

Țări UE care ezită

Rezervele faţă de aceste măsuri nu se limitează însă la Ungaria.

Belgia - a cărei poziţie este esenţială deoarece o mare parte din activele îngheţate se află la casa de compensare Euroclear din Bruxelles - şi-a exprimat îngrijorarea privind riscurile juridice şi financiare.

Italia şi Bulgaria au susţinut, de asemenea, poziţia Belgiei.

Kremlinul a avertizat că o astfel de decizie ar reprezenta o justificare pentru război, iar banca centrală a Rusiei a anunţat săptămâna trecută că a dat în judecată Euroclear la un tribunal din Moscova pentru „recuperarea pierderilor cauzate Băncii Rusiei”.

Ce opțiuni are Europa

Finanţarea Ucrainei este un subiect central pe agenda reuniunii Consiliului European, care urmează să se încheie vineri. Parlamentul European a avertizat miercuri că, fără sprijin financiar suplimentar din partea UE şi a altor donatori internaţionali, Ucraina ar putea rămâne fără fonduri la începutul anului 2026.

Instituţia a reamintit că Ungaria a blocat deja utilizarea marjei bugetare a UE pentru sprijinirea Kievului, iar astfel de decizii necesită unanimitatea celor 27 de state membre.

„Dacă ambele opţiuni propuse de Comisie sunt blocate, o «coaliţie a voluntarilor» ar putea deveni soluţia de ultimă instanţă”, a transmis Parlamentul European.

Cum motivează Orban

Întrebat dacă, prin opoziţia sa, acţionează în interesul Europei sau al Rusiei, Orban a spus că „lucrează doar pentru pace”.

„Cred că ceea ce trebuie să facem este să facem paşi spre pace, nu spre război”, a declarat el, în condiţiile în care forţele ruse şi ucrainene intră în al patrulea an de conflict, iar negocierile de pace continuă.

Kallas: „Putin mizează pe eşecul nostru”

În contrast cu poziţia Ungariei, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat joi, la Bruxelles, că Uniunea Europeană susţine pacea alături de Ucraina, dar a subliniat lipsa de deschidere din partea Moscovei.

„Nu am văzut nicio dorinţă reală din partea Rusiei de a avansa sau de a discuta serios despre pace”, a spus ea, adăugând că UE trebuie să crească presiunea asupra Rusiei.

Kallas s-a arătat optimistă în privinţa găsirii unei soluţii privind utilizarea activelor îngheţate, afirmând că propunerile actuale răspund preocupărilor Belgiei.

„Problemele ridicate de Belgia au fost abordate, aşa că sper să ducem acest proces la bun sfârşit. Putin mizează pe eşecul nostru şi nu ar trebui să-i oferim această satisfacţie”, a declarat oficialul european.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Digi Sport
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Valeri Gherasimov la birou
Valeri Gherasimov susține că forţele ucrainene din Donbas sunt într-o „situaţie critică”. Cu ce câștiguri se laudă Rusia
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski este pregătit pentru alegerile prezidențiale și susține votul online pentru ucrainenii din străinătate
nicusor dan la consiliul european
Nicușor Dan, mesaj de la ultima reuniune a Consiliului European din 2025. Cel mai important subiect pentru România: bugetul UE
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban
Operator drone
O companie rusă începe producţia în masă a unei uniforme de camuflaj împotriva dronelor cu camere cu infraroşu
Recomandările redacţiei
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
Belgium Europe Summit
Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Proteste violente: 10.000...
Cotton harvest from field
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA...
marius calota
Primele declarații ale presupusului iubit al Rodicăi Stănoiu: „Nu s-a...
Ultimele știri
Israelul a încheiat cu Germania un acord major pentru furnizarea de echipamente militare
Guvernul acordă ajutoare de urgență de peste 3,6 milioane lei. Bani pentru victimele incendiilor și ale fenomenelor meteo extreme
Țara din UE cu cele mai supraevaluate locuințe: Comisia Europeană avertizează că prețurile cresc mult mai rapid decât veniturile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român ar putea da...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Lumea fotbalului, zguduită de o crimă cu sânge rece! Imagini cutremurătoare cu jucătorul de națională...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Cine poate folosi uscătorul din scara unui bloc: puţini locatari ţin cont de legea actuală
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia...
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...