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Vladimir Putin l-a invitat din nou pe Kim Jong Un în Rusia

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kim jong un da noroc cu vladimir putin
Kim Jong Un și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Rusia l-a invitat din nou pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să efectueze o vizită în această ţară, a anunţat joi un viceministru rus de externe, Andrei Rudenko, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

„Rusia va fi întotdeauna bucuroasă să-l primească pe liderul Coreei de Nord. Data vizitei va fi convenită prin canale diplomatice”, a adăugat diplomatul rus, citat de agenţia rusă TASS.

Rudenko a subliniat că tratatul de parteneriat strategic cuprinzător, semnat de Rusia şi Coreea de Nord în iunie 2024, a ridicat relaţiile bilaterale la un nivel mai înalt şi cele două părţi lucrează intens pentru a consolida această cooperare.

Ultima vizită a lui Kim Jong Un în Rusia a avut loc în septembrie 2023. Liderul nord-coreean a spus atunci că vizita sa a demonstrat importanţa legăturilor bilaterale dintre Rusia şi Coreea de Nord.

Kim Jong Un şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au mai întâlnit ulterior în septembrie 2025, când au asistat amândoi la parada militară din capitala chineză Beijing la a 80-a aniversare a încheierii celui de-al Doilea Război Mondial.

Prin tratatul de parteneriat strategic semnat în anul 2024, Rusia şi Coreea de Nord s-au angajat să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune.

În virtutea acestor relaţii speciale, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze şi de asemenea echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 şi sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.

Armata ucraineană a observat în luna iulie că Rusia foloseşte din nou rachete nord-coreene în atacurile asupra unor ţinte în Ucraina, după ce ultima dată când Rusia a folosit astfel de rachete a fost în august 2025, iar precizia acestora a fost îmbunătăţită.

Potrivit Coreei de Sud, Moscova a oferit Phenianului ajutor economic şi tehnologie pentru apărare în schimbul ajutorului militar pentru războiul din Ucraina.

Editor : C.L.B.

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