Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că Rusia plănuieşte un nou atac de amploare asupra ţării sale, potrivit unor declaraţii făcute marţi, relatează Reuters.

Într-o postare pe reţelele sociale despre întâlnirea sa cu prim-ministrul britanic Andy Burnham, în marja Adunării Generale a ONU, el a spus că Ucraina se află în comunicare constantă cu aliaţii săi pentru a-şi asigura noi sisteme de apărare antiaeriană.

„Există informaţii din partea serviciilor potrivit cărora Rusia pregăteşte un nou atac masiv împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski.

El consideră că nu se poate pune în discuţie deloc relaxarea sancţiunilor împotriva Rusiei „atunci când ucrainenii trăiesc în fiecare zi sub ameninţarea atacurilor cu rachete şi drone”.

Forţele ruse lansează de mult timp atacuri nocturne la scară largă cu drone şi rachete, dar şi-au schimbat tactica în ultimele săptămâni, lansând rafale constante pe tot parcursul zilei. De asemenea, în ultimele luni, Moscova a desfăşurat drone cu propulsie cu reacţie, care zboară la altitudini mai mari şi evită sistemele de apărare aeriană, perturbând activitatea economică, funcţionarea instituţiilor guvernamentale şi viaţa de zi cu zi la o scară mult mai mare decât până acum, în războiul care durează de patru ani şi jumătate, notează News.ro.

În timpul deplasării sale la New York, Zelenski a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, despre eforturile de a pune capăt războiului, inclusiv despre un potenţial armistiţiu bilateral privind ţintele din sectorul energetic.

Trupele ruse avansează lent în regiunea Doneţk din estul Ucrainei, iar linia frontului a suferit puţine schimbări în ultimele luni. Forţele ucrainene lansează acum atacuri aeriene asupra ţintelor ruseşti, multe dintre ele din industria petrolieră, la distanţe de până la 3.000 km de graniţa ucraineană.

Intervievat la New York de The Wall Street Journal, Zelenski a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin nu câştigă şi nici nu pierde războiul, dar nu se simte obligat să poarte negocieri directe privind încetarea conflictului.

„Situaţia de pe câmpul de luptă nu este favorabilă lui Putin. Nu câştigă, este adevărat. Şi nu pierde, este de asemenea adevărat, deoarece pentru el pierderile umane nu înseamnă o înfrângere... dar societatea lui pierde oameni”, a spus Zelenski. „El nu simte că trebuie să se oprească”, a adăugat liderul ucrainean.

Editor : B.E.