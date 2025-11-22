Live TV

Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru sprijinul României față de țara sa

President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit, într-o postare pe X, omologului său român, Nicușor Dan, care a declarat vineri că securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, urmărind „cu cea mai mare atenție” evoluțiile războiului rus.

”Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Salut în primul rând eforturile reînnoite ale preşedintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistiţiu durabil şi către formula unei păci negociate şi durabile. Este, de asemenea, o bună ocazie de a reafirma că securitatea României şi a întregii Europe depinde de condiţiile viitoarei păci în Ucraina şi de acordurile ulterioare”, a transmis Nicuşor Dan pe platforma X.

„Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu”, a mai spus şeful statului. Potrivit preşedintelui, „susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, i se pare la fel de importantă”.

„Trăim un moment important, care ne cere tuturor maturitate, viziune şi curaj. Circumstanţele demonstrează mai mult ca oricând importanţa unui dialog transatlantic intens şi sincer, în spiritul solidarităţii între aliaţi şi al complementarităţii intereselor dintre UE şi NATO. Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală şi din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate şi prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de o importanţă capitală pentru România”, a mai declarat şeful statului.

„Mulțumesc pentru sprijin!”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Preşedintele ucrainean a respins vineri planul american vizând să pună capăt războiului de aproape patru ani de invazie rusă, perceput de către Kiev ca fiind foarte favorabil Kremlinului, şi a dat asigurări că nu-şi va ”trăda” ţara, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Un oficial american a declarat joi că planul propus în Ucraina cuprinde garanţii de securitate din partea Washingtonului şi aliaţilor săi europeni echivalente celor NATO, în cazul uni viitor atac, confirmând informaţii de presă.

Potrivit acestui plan, pe care AFP scrie că l-a văzut, Kievul urmează să se angajeze să nu adere niciodată la NATO şi nu obţine desfăşurarea unor forţe din Occident pe teritoriul ucrainean, în pofida faptului că planul prevede desfăşurarea unor avioane europene de luptă în Polonia în vederea apărării Ucrainei.

Editor : M.C

