Live TV

Avertismentul unui parlamentar suedez: Transnistria nu este un conflict îngheţat, ci o armă îndreptată spre flancul estic al Europei 

Data publicării:
soldat în transnistria
Foto: Profimedia Images
Din articol
Statutul de „zonă gri” „Este doar imagine publică”

 În Transnistria nu este un „conflict îngheţat”, Rusia a făcut din regiunea transnistreană un instrument de instabilitate, pe care l-a transformat într-o armă şi l-a menţinut timp de peste trei decenii cu costuri minime şi pârghii maxime, apreciază parlamentarul suedez Björn Söder într-un editorial publicat luni pentru portalul IPN, potrivit Deschide.md, citată de Agerpres. 

Evocând decretul preşedintelui rus Vladimir Putin din 15 mai privind acordarea accelerată pentru obţinerea cetăţeniei ruse de către locuitorii regiunii transnistrene, deputatul suedez subliniază că un decret asemănător, din 24 aprilie 2019, a introdus exact acelaşi mecanism pentru locuitorii regiunilor Doneţk şi Lugansk din Ucraina, „aceleaşi excepţii, aceeaşi arhitectură juridică".

Până în 2026, aproximativ 220.000 de locuitori ai regiunii transnistrene - circa jumătate din populaţia regiunii - deţin deja paşapoarte ruseşti, rezultatul a două decenii de investiţii paralele: acordarea cetăţeniei, plăţi sociale, cote educaţionale, legături economice şi o prezenţă militară continuă prin Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR).

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris noul decret foarte clar: este modul Rusiei de a revendica un teritoriu.

Amendamente adoptate simultan la Moscova au extins temeiurile legale pentru desfăşurarea forţelor armate ruse în străinătate pentru protejarea cetăţenilor ruşi - inclusiv împotriva acţiunilor unor instanţe judiciare străine sau internaţionale. „Paşaportizarea" şi proiecţia forţei militare sunt conectate printr-o arhitectură juridică explicită. Europa cunoaşte acest scenariu. Întrebarea este dacă va acţiona înainte de începerea următorului act, scrie deputatul suedez.

Statutul de „zonă gri”

În acelaşi timp, Björn Söder atrage atenţia că, timp de decenii, statutul de „zonă gri" al regiunii transnistrene a servit unei coaliţii surprinzător de largi de interese - multe dintre ele mult mai apropiate de casă decât Moscova.

Înainte de 2022, reţele din Ucraina exploatau graniţele poroase ale regiunii pentru trafic de arme, vehicule furate şi contrabandă. Structuri oligarhice chiar din interiorul Republicii Moldova considerau economia nereglementată a enclavei drept un canal paralel convenabil, aflat dincolo de jurisdicţia instanţelor din Chişinău şi a cadrului de conformitate al UE. Iar anumiţi actori europeni - din domeniul financiar, logistic şi comercial - nu erau complet deranjaţi de existenţa unei jurisdicţii care nu punea întrebări. Toţi condamnau public status quo-ul. Destui au beneficiat de el în privat pentru a se asigura că nu va fi niciodată desfiinţat serios.

Persistenţa acestui conflict a avut ca beneficiari nu doar Moscova. Orice strategie de soluţionare care ignoră acest fapt va eşua - nu pentru că Rusia i se va opune, ci pentru că prea mulţi alţi actori vor găsi motive discrete să o blocheze, consideră el.

„Aceasta înseamnă că UE trebuie să aplice sancţiuni coerente şi consecvente împotriva celor care facilitează sistemul transnistrean - inclusiv atunci când aceştia operează prin reţele financiare şi logistice europene. Instrumentele există. Voinţa politică, nu.

„Este doar imagine publică”

Dacă actori europeni au beneficiat de economia gri a regiunii transnistrene - iar dovezile sugerează că unii au făcut-o - atunci închiderea enclavei necesită şi închiderea acestor canale. Presiunea selectivă care vizează doar actorii ruşi, lăsând intacte reţelele adiacente, nu este o strategie. Este doar imagine publică", subliniază autorul editorialului din IPN.

Republica Moldova însăşi, instituţiile sale, clasa sa politică, societatea civilă, trebuie să finalizeze munca dificilă de închidere a canalelor prin care economia gri a enclavei s-a conectat istoric la economia şi societatea moldoveană. Aderarea la UE nu este doar o aspiraţie geopolitică; este pârghia structurală care face această reformă internă atât necesară, cât şi posibilă, opinează el.

În opinia sa, Ucraina, România şi partenerii NATO trebuie să trateze problema transnistreană nu ca pe problema altcuiva, ci ca pe un nod într-o arhitectură comună de securitate, iar aceasta înseamnă că Statele Unite trebuie să îşi menţină implicarea dincolo de momentele de criză. Atâta timp cât Ucraina continuă să blocheze proiectarea forţei ruse spre vest, către Odesa, există o fereastră îngustă, dar reală, pentru presiune coordonată.

Aşteptarea ca conflictul să se „dezgheţe natural" înseamnă a aştepta deteriorarea mediului strategic, scrie Björn Söder. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
nicusor dan
4
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
vreme, ploaie
5
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Digi Sport
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
anca dragu
Anca Dragu: Economia Republicii Moldova ar putea crește cu 2% în 2026, dar inflația va depăși 8%
alexandru muraru
Kievul apără Europa. Cum arată terorismul de stat sau șantajul nuclear al Kremlinului
Atac ucrainean în Belgorod
Atacuri ucrainene au avariat infrastructura energetică a Rusiei în regiunea Belgorod
profimedia-0953970736
Marco Rubio merge în Armenia, pe fondul tensiunilor între Erevan şi Kremlin
Maia Sandu și Matei Vișniec. Foto Maia Sandu Facebook
Scriitorul și dramaturgul român Matei Vișniec a fost distins cu Ordinul de Onoare de către Maia Sandu. „O voce în slujba adevărului”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: „Analiza celor peste 10.000 de proiecte din PNRR...
vreme, vara, meteo
Caniculă urmată de un nou val de răcire. Cum va fi vremea în...
Călin Georgescu.
Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei dată de Autoritatea...
Ultimele știri
Iranul afirmă că percepe taxe pentru „servicii de navigație” în Strâmtoarea Ormuz
Un taximetrist din Bucureşti a fost arestat după ce a furat telefonul unui britanic şi a cheltuit mii de euro pe haine
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
I s-a spus că are un cancer "ușor", dar apoi nu și-a mai recunoscut nici tatăl. A ajuns și în scaun cu...
Cancan
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Fanatik.ro
Firma care a făcut revizia liftului prăbușit la Ministerul Transporturilor are probleme financiare imense. Ce...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, un nou scandal la Survivor România. Decizia luată de producătorii de la Antena 1
Adevărul
Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„E o femeie formidabilă, pare că a câștigat la loteria genetică!” Matt Damon, declarații neașteptate despre...
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile...
Newsweek
Lista pensionarilor care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce anumite regiuni ale creierului sunt mai predispuse la tumori. Descoperirea cercetătorilor australieni
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe și iubita sa, îndrăgostiți la Roland-Garros. Imagini inedite cu actorul din „Gladiatorul”...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...