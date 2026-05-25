Zeci de arestări în Creta, într-un dosar privind frauda cu subvenții agricole de la Uniunea Europeană

Poliţia greacă a arestat luni 20 de persoane pe insula Creta, afirmând că a desfiinţat o bandă criminală suspectată de fraudarea Uniunii Europene cu intermediul subvenţiilor agricole, acesta fiind cel mai recent caz dintr-un scandal în creştere care a zguduit guvernul şi care este anchetat de Parchetul European condus de Codruţa Kovesi.

Printre liderii suspectaţi ai grupului se numără doi contabili şi angajaţi ai statului care ajutau fermierii să depună cereri pentru a primi fonduri agricole de la UE pe baza unor declaraţii false privind terenurile agricole, relatează Reuters, potrivit News.ro.

De la începutul activităţii sale în 2019, veniturile ilegale ale reţelei au depăşit 3 milioane de euro, a declarat poliţia într-un comunicat.

Arestările de luni sunt cele mai recente dintr-o serie de cazuri locale legate de o anchetă mai amplă a Parchetului European – un organism independent al UE – privind presupuse infracţiuni comise în Grecia împotriva intereselor financiare ale blocului european.

Anul trecut, procurorii europeni au acuzat zeci de crescători de animale din Grecia că au falsificat dreptul de proprietate asupra păşunilor pentru a solicita milioane de euro ca subvenţii de la UE, cu presupusul ajutor al unor angajaţi ai statului şi al unor politicieni conservatori.

Scandalul a provocat reacţii politice în Grecia, determinând anchete parlamentare – care nu au fost concludente – precum şi demisii ale miniştrilor şi cereri de alegeri anticipate din partea partidelor de opoziţie.

La cererea procurorului-şef european, parlamentul a votat în aprilie ridicarea imunităţii parlamentare a 13 parlamentari din partidul de guvernământ Noua Democraţie, pentru ca aceştia să poată fi anchetaţi cu privire la rolul lor suspectat în cazuri separate.

Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a îndemnat procurorii UE să decidă rapid dacă vor pune sub acuzare parlamentarii, în încercarea sa de a stopa repercusiunile politice ale anchetei înainte de următoarele alegeri parlamentare, prevăzute pentru primăvara anului 2027.

