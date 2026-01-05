Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron

Luni, un tribunal din Paris a condamnat 10 persoane pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, pentru răspândirea unor afirmații false potrivit cărora ea ar fi o femeie transgender născută bărbat, relatează BFM TV.

Brigitte și soțul ei, președintele francez Emmanuel Macron, se confruntă de mult timp cu astfel de falsuri, inclusiv acuzații că ea s-ar fi născut sub numele de Jean-Michel Trogneux — numele real al fratelui ei mai mare.

Informații false și insulte

Procesul celor zece persoane a avut loc în octombrie anul trecut în fața tribunalului penal din Paris. Aceștia au răspândit insulte și informații false pe rețelele de socializare. Așa s-a răspândit la nivel mondial zvonul că soția președintelui francez ar fi o femeie transgender.

Informația falsă a făcut înconjurul lumii. Hărțuitorii online ai Brigittei Macron, acuzați că au difuzat sau distribuit insulte și zvonuri legate de genul ei și de diferența de vârstă față de președinte, au fost condamnați luni, la Paris, la pedepse de până la șase luni de închisoare, majoritatea primind pedepse cu suspendare.

Opt inculpați au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de la patru la opt luni cu suspendare pentru „intenția de a-i cauza prejudicii reclamantei”, prin „termeni răuvoitori, degradanți și insultanți” referitori la „presupusa sa pedocriminalitate”, a precizat președintele tribunalului, Thierry Donnard. Unul dintre acuzați a fost condamnat la șase luni de închisoare fermă din cauza absenței sale la ședința de judecată.

„Degradarea stării de sănătate”

Au fost solicitate pedepse cu închisoarea de la trei la 12 luni cu suspendare și amenzi de până la 8.000 de euro pentru cei zece hărțuitori cibernetici. Cele mai severe pedepse au fost pronunțate împotriva a trei inculpați: Amandine Roy, Bertrand Scholler și Aurélien Poirson-Atlan, alias Zoé Sagan, desemnați ca „instigatori” ai informației false, potrivit procurorului Hervé Tétier.

La proces, fiica lui Brigitte Macron a luat cuvântul, denunțând „ura” față de mama sa. Tiphaine Auzière a regretat, de asemenea, „punerea sistematică sub semnul întrebării” a „identității, sexului” și „integrității” sale. Ea a deplâns, de asemenea, „deteriorarea stării de sănătate” a mamei sale, ținta acestei informații false la nivel mondial.

„Acest vârtej (de mesaje), care nu se oprește niciodată, are un impact crescând asupra condițiilor de viață” ale Brigittei Macron și asupra stării sale de „sănătate”, a explicat aceasta.

Editor : M.C