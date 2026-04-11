Mii de fani ai lui Michael Jackson, mulţi dintre ei îmbrăcaţi în jachete sau cu ochelari de soare stil aviator, inspiraţi de numeroasele ţinute celebre ale legendei pop, s-au adunat vineri seara la Berlin pentru premiera internaţională a filmului biografic „Michael”, în care joacă nepotul cântăreţului Jaafar Jackson, transmite Reuters.

Jaafar Jackson, care avea 12 ani când unchiul său a murit în 2009, a spus că a petrecut mult timp studiind arhivele de imagini pentru a se pregăti pentru rol, bazându-se totodată şi pe propriile amintiri.

„Una dintre amintirile mele preferate este când l-am văzut pentru prima dată pe scenă, cântând la New York, ceea ce a fost cea mai frumoasă experienţă pentru mine”, a declarat el pentru Reuters, pe covorul roşu.

Interpretarea lui Jaafar, lăudată de familie

Jackie Jackson, care a cântat alături de tânărul Michael Jackson în formaţia Jackson 5 şi şi-a urmat propria carieră muzicală, a spus că interpretarea fratelui său a fost atât de convingătoare încât, pe parcursul filmului, uneori uita că îl priveşte de fapt pe Jaafar. „A devenit Michael în film”, a spus el.

Filmul regizat de Antoine Fuqua urmăreşte ascensiunea „regelui pop” de la solistul grupului Motown Jackson 5, format din el şi fraţii săi, până la momentul în care Michael a pornit pe drumul carierei solo cu hituri omniprezente precum „Thriller” şi „Beat It”. Filmul pune în evidenţă ţinutele iconice care le-au însoţit în interpretările sale pline de succes.

Cea mai mare încasare la debut pentru un film biografic muzical este de 60,2 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada, înregistrată de filmul din 2015 „Straight Outta Compton”.

Site-ul Box Office Pro estimează că „Michael”, care va avea premiera în cinematografe pe 24 aprilie, va depăşi această sumă, cu vânzări care ar putea depăşi 80 de milioane de dolari.

Premiera filmului „Michael” la Uber Eats Music Hall din Berlin. Foto: Profimedia Images

Controversele din jurul producției

Cu toate acestea, orice menţiuni referitoare la cele mai controversate aspecte ale poveştii lui Jackson – acuzaţiile de molestare a copiilor – au fost eliminate după ce avocaţii moştenitorilor săi au realizat că o înţelegere legală cu unul dintre acuzatori interzicea discutarea acuzaţiilor în film, potrivit unei surse cu cunoştinţe despre producţie.

Jackson, care şi-a susţinut nevinovăţia, a fost achitat în 2005 într-un proces penal.

După moartea sa, au fost introduse alte acţiuni civile de către alţi reclamanţi, dar Jackson nu a fost niciodată condamnat pentru abuz sexual asupra copiilor într-un tribunal penal şi nici găsit vinovat într-un proces civil.

Întrebat despre omiterea părţilor controversate din viaţa lui Jackson din film, producătorul Graham King, al cărui portofoliu include „Bohemian Rhapsody”, a declarat vineri la Berlin că „a petrecut mulţi ani cercetând totul, fiecare parte din viaţa lui Michael” şi că a fost fericit să realizeze această „poveste de omagiere”.

Editor : Ana Petrescu