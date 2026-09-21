Tanczos Barna, după vizita inopinată a fermierilor: „Încerc să fac faţă tuturor solicitărilor”. Ce au discutat

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat luni, după vizita fermierilor din Forumul APPR care s-au plâns că a refuzat dialogul cu ei, că în agricultura românească sunt foarte multe organizaţii, asociaţii, forumuri, federaţii, cluburi ale fermierilor, cu care n-a avut ocazia să se vadă şi că încearcă să răspundă tuturor solicitărilor care îi sunt adresate. Fermierii din Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (APPR) s-au declarat mulţumiţi după discuţiile avute în această după-amiază, pe care le descriu drept un „dialog constructiv”.

„Încerc şi eu să fac faţă tuturor solicitărilor de a mă întâlni cu toată lumea şi de a discuta în mod constructiv”, a declarat ministrul.

Fermierii membri ai Forumului Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti, o importantă organizaţie din sectorul vegetal, s-au dus, luni dimineaţa, „inopinat” la Ministerul Agriculturii pentru a încerca să vorbească cu ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, pe care l-au acuzat că de câteva luni a refuzat orice dialog şi nu a mai vrut să intre în contact cu asociaţia, dar şi cu alte organizaţii ale agricultorilor.

Fermierii au revenit la ora 15.00, când au intrat la discuţii cu Barna Tanczos.

„Au venit cu problemele pe care în mare le cunoşteam, probleme legate de provocările la care trebuie să facă astăzi faţă orice fermier din România, problema combustibilului, a motorinei foarte scumpe, problema îngrăşămintelor foarte scumpe, întârzieri care sunt generate de această incapacitate a Guvernului de a emite ordonanţe, motiv pentru care toate formele de sprijin trebuie să fie trecute prin Parlament”, a declarat ministrul pentru AgroTv, citat de News.ro.

Ministrul a precizat că i-a informat pe fermieri cu privire la demersurile privind compensarea parţială a diferenţei de preţ la îngrăşăminte, dar au fost abordate şi alte probleme.

„Am prezentat în mare propunerile noastre, o să continuăm discuţiile săptămâna aceasta. Am discutat destul de mult pe tema Intervenţiei DR 31 (n.red-Contribuţii financiare la plata primelor de asigurare), acolo dânşii vin cu o altă abordare faţă de propunerea ministerului, vom vedea saptămâna aceasta care va fi decizia finală cu privire la perioada pentru care se aplică DR 31”, a spus ministrul.

Oficialul de la Agricultură se declară mulţumit de discuţiile de astăzi cu fermierii.

„Eu zic că a fost o discuţie constructivă, nu ne-am cunoscut până acum, n-am avut ocazia să ne vedem, sunt foarte multe asociaţii, forumuri, federaţii, cluburi ale fermierilor, încerc şi eu să fac faţă tuturor solicitărilor de a mă întâlni cu toată lumea şi de a discuta în mod constructiv. Cred că a fost o discuţie foarte bună”, a precizat Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii declară că cea mai mare problemă a agriculturii, acum, faptul că ea nu mai poate să fie sustenabilă la preţurile actuale.

„Le-am spus şi fermierilor cu care m-am întâlnit astăzi: aceasta este cea mai mare problemă astăzi, agricultura nu mai poate să fie sustenabilă cu aceste preţuri, dacă Guvernul nu reuşeşte să intervină la timp, este imposibil de surmontat după aceea acea întârziere, motiv pentru care şi Parlamentul şi comisiile de specialitate din Parlament, de exemplu comisia de buget finanţe din Parlament din Camera Deputaţilor trebuie să înţeleagă că nu e vorba doar de faptul că se cer bani, banii trebuie să vină acum, în anumite situaţii este imposibil să mai faci o plată peste un anumit timp, când fermierul ori a intrat în incapacitate de plată, ori a trecut perioada de însămânţare, ori degeaba îi mai dai banii pentru îngrăşăminte, dacă nu a putut să le cumpere la timp, ori degeaba îi mai dai acciza pentru motorină când nu a mai putut să alimenteze tractorul să meargă la arat”, a declarat ministrul.

De la „lipsa de comunicare”, la dialogl „constructiv” cu ministrul Agriculturii

Fermierii din Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (APPR) se declară mulţumiţi după discuţiile avute în această după-amiază, pe care le descriu drept un „dialog constructiv”. Agricultorii susţin că ministrul şi-a cerut scuze pentru faptul că „a ignorat dialogul cu asociaţiile din cultura mare” şi că atât timp cât va fi ministru vor urma şi alte întâlniri.

„Apreciem faptul că ministrul şi-a făcut timp şi a venit să vorbească cu noi, am apreciat foarte mult faptul că şi-a cerut scuze că a ignorat dialogul cu asociaţiile din cultura mare, am avut un dialog constructiv. Am constatat că nu au stat degeaba, au pregătit anumite măsuri", a declarat luni după-amiază Tiberiu Stan, vicepreşedinte al Forumului APPR, după discuţiile cu ministrul Barna Tanczos.

Printre solicitările fermierilor s-au aflat aspecte legate de Intervenţia DR 32 (Instrumentul de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole), accesul agricultorilor români în Portul Constanţa, precum şi subvenţiile la îngrăşăminte.

Fermierul spune că ministrul Agriculturii a precizat că zilele acestea va fi semnat cu Banca Mondială un contract de colaborare pentru "administrarea şi înfiinţarea fondurilor şi a procedurii, legislaţiei pe DR 32 (Instrumentul de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale producţiei agricole), astfel încât să existe un program de garantare a riscului".

„Este un succes masiv pentru Forumul APPR al cărui proiect principal a fost acesta în ultimii 5-7 ani", declară Tiberiu Stan.

O altă problemă abordată a fost accesul fermierilor români în Portul Constanţa.

„Fermierii români nu au prioritate în port, l-am rugat pe domnul ministru, de fapt s-a oferit, în baza unor studii primite din partea noastră să verifice situaţia în port şi să vadă ce se poate face pentru fermierul român să avem noi cotă din propriul port românesc de 50%, 70%, cât o fi, ca marfa noastră să nu rămână blocată în depozite şi tirurile sau trenurile să aibă din nou interesul să vină să ia marfă de la români care să nu mai aştepte în port 2-3-5 zile, cât este în momentul de faţă", a declarat Tiberiu Stan.

De asemenea, subvenţionarea îngrăşămintelor a fost un alt subiect de discuţii. "Statul a luat în vedere suplimentarea sumei europene prin dublare sau triplare, însă aşteaptă să vadă ce bugete se vor găsi pentru aceasta, motiv pentru care a fost această tergiversare", a afirmat Stan.

Fermierii membri ai Forumului Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti au declarat luni dimineaţă că ministrul interimar al Agriculturii a refuzat orice dialog cu ei în ultima vreme şi nu a vrut să intre în contact cu asociaţia, dar şi cu alte organizaţii ale agricultorilor. "Este pentru prima dată când un ministru al Agriculturii, fie el şi interimar, nu a venit cu răspunsuri, în primul rând la solicitarea de a da întâlniri de lucru cu dumnealui", spuneau fermierii.

Editor : A.P.