Viața secretă a lui Michael Jackson ca „Joe, martorul lui Iehova”. Starul pop voia să „salveze suflete”, dezvăluie un nou documentar

Starul pop Michael Jackson la concertul din București, de pe 2 octombrie 1992. Foto: Profimedia

La apogeul faimei sale, Michael Jackson a bătut la uși ca un Martor al lui Iehova pe nume „Joe”, iar mai târziu în viață a furat produse cosmetice de mare valoare dintr-o clinică de chirurgie plastică din Irlanda, conform unui documentar BBC care va fi difuzat săptămâna viitoare. Dezvăluirile în trei părți adaugă și mai multe enigme vieții regretatului cântăreț pop american, care timp de câțiva ani a fost probabil cea mai faimoasă persoană de pe planetă, scrie The Times.

„Michael Jackson: O tragedie americană” prezintă interviuri cu sora starului pop, La Toya Jackson, cu ofițerii de poliție care au investigat acuzațiile de abuz sexual infantil aduse împotriva sa și cu prietenii care au fost martori la ascensiunea sa către faimă mondială și la declinul ulterior.

Un prieten, Christian Volk, a dezvăluit că în anii 1980, el și Jackson „mergeau din ușă în ușă încercând să salveze suflete” ca Martori ai lui Iehova.

„Michael spunea: «Salut, numele meu este Joe». Acesta era al doilea prenume al lui, așa că nu mințea. Se gândeau: «Chiar seamănă cu Michael Jackson». Se vedea asta în ochii lor”, a spus Volk.

Volk, care a părăsit denominația creștină în 1990, la scurt timp după Jackson, a spus că vedeta pop „se simțea în siguranță” în cadrul organizației „pentru că nu avea niciun alt spațiu în care oamenii să nu-și dorească ceva de la el ca urmare a faimei sale”.

Volk a spus însă că Jackson încă își dorea faima și adularea, ceea ce l-a pus din ce în ce mai mult în conflict cu conducerea organizației. El a adăugat că plecarea finală a lui Jackson l-a izolat.

„Când pleci, biserica te izolează complet... ești cu adevărat în derivă în atâtea feluri, iar când a plecat el a pierdut lucrul care îl ținuse cu picioarele pe pământ atât de mult timp”, a adăugat Volk realizatorilor documentarului, care va fi difuzat miercuri.

Vedeta pop, care a murit în 2009 la vârsta de 50 de ani, și-a petrecut aproape întreaga viață în atenția publicului, alăturându-se fraților săi în ceea ce a devenit Jackson 5 când avea doar șase ani, înainte de a începe o carieră solo care rămâne una dintre cele mai de succes din toate timpurile.

După succesul fără precedent al Thriller în 1982, urmat de Bad în 1987, viața lui Jackson a început să se destrame, odată cu creșterea îngrijorării legate de comportamentul său și de schimbarea aspectului fizic. Jackson a spus că decolorarea pielii sale a fost rezultatul unui diagnostic de vitiligo și a declarat într-un interviu că este mândru că este de culoare.

În 1993, au apărut pentru prima dată acuzațiile conform cărora Jackson ar fi molestat sexual copii mici. În cele din urmă, a ajuns la o înțelegere într-un proces civil cu familia unei presupuse victime, Jordan Chandler, pentru aproximativ 18 milioane de dolari.

Ofițerii de poliție din Los Angeles care au investigat acuzațiile le-au spus realizatorilor documentarului despre frustrarea lor față de înțelegerea încheiată, care a venit după ce anchetele lor au coroborat o mare parte din dovezile inițiale ale lui Jordan Chandler. „Eram siguri că avem un caz bun”, a spus unul dintre foștii ofițeri, Federico Sicario. „Dar când victima nu vrea să depună mărturie... fără victimă, fără infracțiune...nu puteam face nimic.”

Ulterior, Gavin Arvizo, care avea 13 ani la momentul presupuselor incidente de la ferma Neverland a lui Jackson, a făcut noi acuzații de abuz asupra copiilor, care au dus la un proces penal în 2005 care s-a încheiat cu achitarea muzicianului.

Ron Zonen, care a fost unul dintre procurorii principali în 2005, le-a spus realizatorilor documentarului: „Era remarcabil de evident că molesta copii. Am fost nedumerit de ce alții nu puteau vedea asta.”

După achitare, un Jackson din ce în ce mai sărac s-a mutat în Irlanda, unde în iunie 2006 a ajuns la Clinica Ailesbury, unde a fost tratat de medicul estetician Patrick Treacy.

Treacy a spus că Jackson trebuia să-și trateze „partea inferioară a gleznelor [care] începea să se înnegrească din nou și voia să creștem crema de albire la un procent mai mare”. „Nu avea cu adevărat bani”, a dezvăluit Treacy în documentar. „Cardurile sale de credit au fost respinse de multe ori la plată”.

„Îmi amintesc că odată era în showroom-ul nostru mare de produse din sticlă și a început să fure destule produse cosmetice. Unele dintre ele valorau între 100 și 500 de euro și purta o haină mare, iar când l-am întâlnit, avea în buzunare chiar și 20-30 de astfel de produse. A râs doar”, a adăugat Treacy.

