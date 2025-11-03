Femeia care a împiedicat-o pe Diana Şoşoacă să candideze la prezidenţiale a fost plasată în arest la domiciliu

Amalia Bellantoni, femeia care a reuşit să o împiedice pe Diana Şoşoacă să candideze în 2024 la alegerile prezidenţiale printr-o sesizare la Curtea Constituţională, a fost plasată de judecători în arest la domiciliu, într-un dosar în care este acuzată, alături de soţul ei, că şi-ar fi agresat vecinii.

În schimb, soţul afaceristei, Domenico Bellantoni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luată luni de Judecătoria Sectorului 2 la cererea procurorilor.

Domenico Bellantoni este acuzat că, în seara zilei de vineri, 30 octombrie, pe fondul unui conflict mai vechi, i-ar fi bătut pe vecinii lui, în vârstă de 67 şi 66 de ani, după care le-ar fi sustras telefoanele mobile, la această ultimă acţiune fiind ajutat de soţia lui.

„La data de 30.10.2025, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla în curtea comună a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, sector 2, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuinţarea de acte de violenţă, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecţionat din lemn, dar şi cu pumnii şi picioarele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.I. de două telefoane mobile marca Samsung, pe care le avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 2.800 lei.

Ca urmare a actelor de violenţă exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 4 - 5 zile de îngrijiri medicale. De asemenea, în aceeaşi împrejurare, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuinţarea de acte de violenţă, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecţionat din lemn, dar şi cu pumnii şi palmele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.A. de telefonul marca TLC de culoare neagră, pe care îl avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 700 lei. Ca urmare a actelor de violenţă exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 8 - 9 zile de îngrijiri medicale”, a transmis luni Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Procurorii susţin că Domenico Bellantoni a fost ajutat de soţie să sustragă cele trei telefoane mobile.

Fostă membră a partidului SOS România, Amalia Bellantoni a devenit cunoscută în spaţiul public după, în octombrie 2024, a trimis o sesizare la Curtea Constituţională, în baza căreia judecătorii au decis că Diana Şoşoacă nu poate candida la alegerile prezidenţiale.

Soţii Bellantoni deţin în Bucureşti un restaurant cu specific culinar sicilian.

