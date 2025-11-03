Live TV

Femeia care a împiedicat-o pe Diana Şoşoacă să candideze la prezidenţiale a fost plasată în arest la domiciliu

Data publicării:
Amalia Bellantoni.
Amalia Bellantoni. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Amalia Bellantoni, femeia care a reuşit să o împiedice pe Diana Şoşoacă să candideze în 2024 la alegerile prezidenţiale printr-o sesizare la Curtea Constituţională, a fost plasată de judecători în arest la domiciliu, într-un dosar în care este acuzată, alături de soţul ei, că şi-ar fi agresat vecinii.

În schimb, soţul afaceristei, Domenico Bellantoni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luată luni de Judecătoria Sectorului 2 la cererea procurorilor.

Domenico Bellantoni este acuzat că, în seara zilei de vineri, 30 octombrie, pe fondul unui conflict mai vechi, i-ar fi bătut pe vecinii lui, în vârstă de 67 şi 66 de ani, după care le-ar fi sustras telefoanele mobile, la această ultimă acţiune fiind ajutat de soţia lui.

„La data de 30.10.2025, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla în curtea comună a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, sector 2, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuinţarea de acte de violenţă, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecţionat din lemn, dar şi cu pumnii şi picioarele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.I. de două telefoane mobile marca Samsung, pe care le avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 2.800 lei.

Ca urmare a actelor de violenţă exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 4 - 5 zile de îngrijiri medicale. De asemenea, în aceeaşi împrejurare, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuinţarea de acte de violenţă, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecţionat din lemn, dar şi cu pumnii şi palmele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.A. de telefonul marca TLC de culoare neagră, pe care îl avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 700 lei. Ca urmare a actelor de violenţă exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 8 - 9 zile de îngrijiri medicale”, a transmis luni Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Procurorii susţin că Domenico Bellantoni a fost ajutat de soţie să sustragă cele trei telefoane mobile.

Fostă membră a partidului SOS România, Amalia Bellantoni a devenit cunoscută în spaţiul public după, în octombrie 2024, a trimis o sesizare la Curtea Constituţională, în baza căreia judecătorii au decis că Diana Şoşoacă nu poate candida la alegerile prezidenţiale.

Soţii Bellantoni deţin în Bucureşti un restaurant cu specific culinar sicilian.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
dominic fritz sustine un discurs
3
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am plătit sute de mii de euro”
Digi Sport
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am plătit sute de mii de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ludovic orban digi24
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații...
Torre dei Conti-roma-prabusire
MAE: Doi români, afectați de prăbușirea unui turn medieval din...
mosteanu
România cumpără 18 aeronave F-16 de la Olanda cu un preţ simbolic de...
ludovic orban sustine un discurs
Orban critică PSD: Chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament este o...
Ultimele știri
Preşedintele Letoniei retrimite în Parlament controversata lege privind retragerea din Convenţia asupra violenţei împotriva femeilor
Radu Miruță: Guvernul analizează toate ofertele pentru drone, armament și salvarea șantierului naval Mangalia, prin programul SAFE
Maia Sandu merge la Bruxelles, pentru discuții despre aderarea R. Moldova la UE. Negocierile sunt împiedicate de Ungaria
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Amalia Bellantoni, femeia care a sesizat Curtea Constituțională cu privire la candidatura Dianei Șoșoacă FOTO Captură Video / Facebook
Decizia judecătorilor în cazul Amaliei Bellantoni, acuzată că și-a ajutat soțul să agreseze doi vecini în vârstă
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025
Cine este bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare (surse)
Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
diana sosoaca putin
Diana Șoșoacă a participat la un eveniment unde Putin a ținut un discurs. Dictatorul a vorbit despre promovarea Rusiei în alte țări
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
De la „Mesia” la „impostor”. De câte ori a fost rostit numele lui Călin Georgescu în Parlamentul României...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Vin ninsorile în România! Vremea se răceşte brusc, anunţă ANM
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”