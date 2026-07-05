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Video Un turist beat a făcut pagube de 20.000 de lei într-o pensiune din Prahova. Poliția a deschis dosar penal

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Un turist beat a făcut pagube de 20.000 de lei într-o pensiune din Prahova. Foto: captură TikTok
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Un bărbat din Prahova este cercetat de poliţie după ce, în urma consumului de alcool a devenit agresiv şi a provocat provocat distrugeri într-o pensiune din Runcu, judeţul Dâmboviţa, în care era cazat împreună cu alte trei persoane. Una dintre acestea a sunat la 112, reclamând că a devenit agresiv, iar administratorul pensiunii a formulat plângere prealabilă pentru comiterea infracţiunii de distrugere.

„La data de 03 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Fieni au fost sesizaţi prin SNUAU 112, de către o tânără, de 24 de ani, cu privire la faptul că un bărbat a devenit agresiv pe fondul consumului de alcool, la o pensiune din comuna Runcu”, informează IPJ Dâmboviţa

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 36 de ani, din judeţul Prahova, cazat împreună cu alte trei persoane într-o pensiune din comuna Runcu, a devenit agresiv pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi ar distrus mai multe bunuri din pensiune.

Administratorul pensiunii a formulat plângere prealabilă pentru comiterea infracţiunii de distrugere, prejudiciul fiind evaluat la suma de 20.000 lei.

”În cauză, a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de distrugere”, precizează IPJ Dâmboviţa.

@eleschalet Ca răspuns pentru @Simona Tot este 100% real. Întâmplare petrecută vineri seara. Pagubele sunt mult mai mari decât ce arată pozele, sperăm să se reparăm totul până weekendul viitor. Mulțumim pentru mesajele frumoase 🙏🏻❤️ #cabana #jacuzzi #vacanta #viral #fyp ♬ Lost - Swimming Paul

Editor : A.P.

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