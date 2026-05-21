Live TV

Pădurea Nadăș revine în proprietatea statului după 20 de ani de litigii. Diana Buzoianu: „Nu ne oprim aici”

Data publicării:
Summer mountain forest view in Debar province, North Macedonia, Europe.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat joi că pădurea Nadăș, cu o suprafață de aproximativ 4.600 de hectare, a revenit definitiv în proprietatea statului, după două decenii de procese și dispute juridice. 

„4.600 de hectare de pădure au fost recuperate definitiv în instanţă. După 20 de ani de litigii, pădurea Nadăş este, din nou, în proprietatea statului. Prea mult timp, pădurile României au fost tratate ca o pradă. Retrocedări dubioase, interese de grup, reţele care au crezut că statul nu va mai recupera niciodată ce a fost luat ilegal. Cazul Nadăş a devenit, în ultimele două decenii, un simbol al unui sistem care părea de neînvins. Astăzi, punem punct. Nu a fost uşor şi nu s-a întâmplat peste noapte. A fost nevoie de determinare şi de o muncă minuţioasă a echipei juridice şi a experţilor de la Romsilva pentru a demonstra, în instanţă, că dreptatea este de partea statului", a punctat ministra, într-o postare publicată pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit sursei citate, ministerul de resort va continua să verifice fiecare caz în care suspiciunea de ilegalitate umbreşte administrarea resurselor naturale ale României.

„Nu ne oprim aici. Protejarea mediului înseamnă, înainte de toate, protejarea proprietăţii publice împotriva intereselor de grup", a scris Diana Buzoianu. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
5
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
arbori seculari 22
Arborii seculari, protejați printr-un catalog național public. Anunțul făcut de Ministerul Mediului
furtuna semn galben avertizare ciclon
Ședință de urgență la Ministerul Mediului după avertizările ANM. IGSU trimite forțe suplimentare în trei județe
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Diana Buzoianu, despre sumele acordate prin Rabla: „Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard”
471139673_1316647062675462_1883259664117010756_n
Fostul șef al Direcției Silvice Arad a pierdut definitiv procesul cu Romsilva. Instanța îl obligă să returneze bonusul de pensionare
diana buzoianu
Diana Buzoianu acuză de manipulare sindicatul de la Apele Române care a scos oamenii în stradă: „Reprezintă 30% din angajați”
Recomandările redacţiei
Graph,Falling,Down,In,Front,Of,Romania,Flag.,Crisis,Concept
Comisia Europeană reduce la aproape zero prognoza de creștere...
Screenshot 2026-05-21 131214
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul...
Senat 1
Controversa finanțării ONG. Cât de necesar este proiectul de lege...
Ciupercă nuclerară explozie ilustrație
Proiectul „Sciții”. Putin vrea să amplaseze rachete nucleare pe...
Ultimele știri
Una dintre româncele dispărute în explozia din Goerlitz a fost găsită moartă. Operaţiunile de căutare continuă
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Avertisment de la Varșovia: Rusia poate devia dronele ucrainene. „Kievul trebuie să acţioneze foarte precis”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 dintre cele mai enervante trăsături ale zodiei Gemeni. De ce sunt atât de greu de înțeles
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Florin Negruțiu: De ce fuge PSD de guvernare și care este adevărata miză a banilor din programul Anghel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Pro FM
Cher, la 80 de ani, într-o formă de invidiat. Ce spunea artista, care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii sute de lei la pensie din vina angajatorilor? Nici justitia nu le-a făcut dreptate
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...