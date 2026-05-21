Pădurea Nadăș revine în proprietatea statului după 20 de ani de litigii. Diana Buzoianu: „Nu ne oprim aici”

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat joi că pădurea Nadăș, cu o suprafață de aproximativ 4.600 de hectare, a revenit definitiv în proprietatea statului, după două decenii de procese și dispute juridice.

„4.600 de hectare de pădure au fost recuperate definitiv în instanţă. După 20 de ani de litigii, pădurea Nadăş este, din nou, în proprietatea statului. Prea mult timp, pădurile României au fost tratate ca o pradă. Retrocedări dubioase, interese de grup, reţele care au crezut că statul nu va mai recupera niciodată ce a fost luat ilegal. Cazul Nadăş a devenit, în ultimele două decenii, un simbol al unui sistem care părea de neînvins. Astăzi, punem punct. Nu a fost uşor şi nu s-a întâmplat peste noapte. A fost nevoie de determinare şi de o muncă minuţioasă a echipei juridice şi a experţilor de la Romsilva pentru a demonstra, în instanţă, că dreptatea este de partea statului", a punctat ministra, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit sursei citate, ministerul de resort va continua să verifice fiecare caz în care suspiciunea de ilegalitate umbreşte administrarea resurselor naturale ale României.

„Nu ne oprim aici. Protejarea mediului înseamnă, înainte de toate, protejarea proprietăţii publice împotriva intereselor de grup", a scris Diana Buzoianu.

