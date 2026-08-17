Live TV

Video Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau

Data publicării:
numere
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un român, cunoscut drept hacker și condamnat anterior în SUA pentru infracţiuni cibernetice, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins în trafic pe o stradă din Sinaia. Bărbatul s-a dat drept cetățean italian și avea montat un sistem prin care i se roteau numerele de înmatriculare. A folosit inclusiv un set de plăcuțe destinat corpului diplomatic.

Bărbatul de 42 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce, în urma unei alerte generată de sistemul LPR, a fost prins conducând pe DN 1 un autoturism pe care erau montate plăcuţe de înmatriculare care imitau plăcuţele specifice corpului diplomatic, a informat, luni, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

Conform sursei citate, bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare şi falsul privind identitatea.

„În fapt, la aceeaşi dată, în jurul orei 11:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Sinaia au fost sesizaţi cu privire la o alertă generată de sistemul L.P.R. (License Plate Recognition), montat pe o autospecială din dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova. În baza sesizării, poliţiştii au acţionat cu operativitate, fiind direcţionate echipaje în vederea identificării şi opririi autovehiculului semnalat, precum şi pentru efectuarea verificărilor specifice. Astfel, în zona kilometrului 119+600 de metri, la intrarea în oraşul Sinaia, poliţiştii au oprit autovehiculul în cauză”, precizează IJP Prahova.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că pe autovehicul erau montate plăcuţe de înmatriculare care imitau plăcuţele specifice corpului diplomatic.

„În ceea ce priveşte autovehiculul, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că acesta era echipat atât cu plăcuţele de înmatriculare emise de autorităţile române, cât şi cu setul de plăcuţe care imitau numerele de înmatriculare diplomatice, cele două seturi fiind montate pe un sistem rotativ care permitea schimbarea rapidă a plăcuţelor de înmatriculare”, explică poliţiştii.

În plus, şoferul le-a prezentat acestora un document de identitate emis de autorităţile italiene, care conţinea date de identificare nereale.

„Bărbatul a fost condus la sediul unităţii de poliţie, unde, în urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea reală a acestuia. De asemenea, poliţiştii au stabilit că bărbatul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată”, mai menţionează sursa citată.

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că bărbatul ar fi cunoscut drept hacker şi ar fi fost condamnat anterior în SUA la trei ani de închisoare pentru infracţiuni cibernetice.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus faţă de bărbatul de 42 de ani măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca el să fie prezentat unităţii de parchet competente, în vederea analizării oportunităţii dispunerii unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Sinaia, sub coordonarea procurorului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Simina Tănăsescu.
3
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
4
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Paradă militară Polonia
5
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Digi Sport
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-08-01T171031.834
Avarie majoră la Sinaia. Cum au fost evacuați turiștii din telegondole după ce un copac a căzut peste cablurile de tensiune
Close-up Of Human Hand Holding Pencil Over Paper Cadastre
Atacul cibernetic de la Cadastru blochează serviciile ANCPI. e-Terra este în continuare indisponibilă, iar cererile nu pot fi procesate
Hacker
Spionii germani devin hackeri. Berlinul extinde prin lege prerogativele agenților de informații
urs pe strada
Urs văzut pe Bulevardul Ferdinand din Sinaia. A fost emis mesaj RO-ALERT
Hacker from russia at work cybersecurity concept
Un hacker rus care a atacat infrastructura petrolieră din mai multe state riscă să fie condamnat la 27 de ani de închisoare în SUA
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR ar putea amâna decizia asupra noii Legi a integrității. Simina...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția lui Bolojan după controversa stârnită de întâlnirea cu șefa...
Dragoș Pîslaru.
Când și cum ar putea trece România la euro. Anunțul ministrului...
george simion cu o sapca rosie maga in mana
„Este trist, dar și profund incorect”. Replica AUR pentru un fost...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, la inaugurarea noilor pasaje din Oradea: „Eforturile pentru atragerea banilor europeni se reflectă în investiții”
Funcţia de başcan al Găgăuziei a fost declarată vacantă, după ce Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare
Meteorologii anunță noi episoade de caniculă în următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii primesc un nou motiv de speranță după 17 august 2026. Nu toate problemele dispar peste noapte, dar...
Cancan
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
Fanatik.ro
Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două posturi”
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Primul jucător dat afară de la Rapid după 0-1 cu Dinamo. „Să-și caute echipă!”
Adevărul
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat...
Playtech
Ce se întâmplă cu cardul de sănătate de la 1 septembrie. Mai trebuie să îl ai la tine când mergi la medic?
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24 de ani mai în vârstă
Pro FM
Cum au murit doi dintre frații Madonnei. Artista vine dintr-o familie numeroasă
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hayden Panettiere și-a iubit enorm fiica, dar a luat cea mai dureroasă decizie din viața ei. De ce renunțase...
Adevarul
Motorina s-a ieftinit la pompă. Cât costă astăzi în București și cât economisești la un plin. Unde poți...
Newsweek
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații