Live TV

Impozitarea clădirilor rămâne la fel până în 2027. Primăriile trebuie să stabilească taxele pentru 2026 până la 31 decembrie

Data actualizării: Data publicării:
impozit
Din articol
Sancțiuni pentru neadoptarea hotărârilor Indexarea taxelor cu rata inflației

Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, 17 decembrie, o ordonanță de urgență care modifică Legea nr. 239/2025 și stabilește noi reguli pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026, menținând în același timp actualul regim de impozitare a clădirilor rezidențiale până în 2027. Actul normativ vine pe fondul întârzierii celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, cauzată de amânarea unei decizii a Curții Constituționale, și are ca scop clarificarea situației până la finalul anului, astfel încât autoritățile locale și contribuabilii să știe din timp ce obligații fiscale vor avea.

Potrivit ordonanței, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București trebuie să adopte, cel târziu până la 31 decembrie 2025, hotărârile privind cotele impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2026.

Practic, Guvernul stabilește un termen-limită clar pentru ca nivelul taxelor și impozitelor locale să fie cunoscut înainte de intrarea în noul an fiscal.

Până la adoptarea acestei ordonanțe, legislația obliga autoritățile locale să aprobe hotărârile privind taxele și impozitele cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de încheierea exercițiului bugetar. În contextul actual, marcat de întârzieri legislative la nivel central, acest termen nu mai putea fi respectat, motiv pentru care Guvernul a decis să îl modifice.

Noile reglementări permit convocarea de îndată a ședințelor de consiliu local, astfel încât hotărârile privind taxele și impozitele locale să poată fi adoptate rapid, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

Măsura oferă flexibilitate autorităților locale, însă păstrează obligația respectării limitelor și condițiilor prevăzute de Codul fiscal.

Sancțiuni pentru neadoptarea hotărârilor

Ordonanța introduce și o sancțiune nouă pentru autoritățile locale care nu respectă termenul legal. În cazul în care hotărârile privind taxele și impozitele locale nu sunt adoptate, Ministerul Finanțelor poate decide sistarea temporară a alimentării bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume destinate echilibrării bugetare.

Pentru a evita blocaje majore la nivel local, sunt exceptate de la această măsură cheltuielile salariale și cele sociale obligatorii, astfel încât plata salariilor și a beneficiilor sociale să nu fie afectată.

Totodată, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a transmite hotărârile adoptate către direcțiile generale regionale sau județene ale finanțelor publice în termen de trei zile lucrătoare de la data adoptării, măsura fiind menită să asigure o mai bună monitorizare și aplicare unitară a legislației.

Indexarea taxelor cu rata inflației

Actul normativ prevede că taxele și impozitele locale, altele decât cele pentru clădiri și terenuri, pot fi indexate cu rata inflației. Cu alte cuvinte, primăriile pot ajusta anumite taxe în funcție de evoluția prețurilor, pentru a-și menține veniturile, fără a introduce noi categorii de taxe.

Guvernul a subliniat că actualul regim de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în anul 2027, inclusiv pentru persoanele juridice. Această clarificare vine în contextul reformei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care prevede trecerea la impozitarea pe baza valorii de piață.

Până la intrarea în vigoare a noilor reguli, autoritățile și contribuabilii vor funcționa după aceleași criterii ca în prezent, ceea ce oferă predictibilitate și timp pentru adaptare.

Ordonanța de urgență mai include corecții tehnice și de redactare, fără impact asupra conținutului reformei, pentru a asigura o aplicare unitară și coerentă a prevederilor legale la nivelul autorităților publice locale.

Guvernul a transmis că măsurile adoptate aduc stabilitate și predictibilitate atât pentru autoritățile locale, cât și pentru contribuabili și sunt în acord cu angajamentele asumate de România prin PNRR.

CITEȘTE ȘI: Primăria Capitalei a actualizat proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale care se vor aplica din 2026

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
nicolas maduro
4
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
5
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat plateste taxe si impozite la ghiseu
Primăria Capitalei a actualizat proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale care se vor aplica din 2026
Businessman analyzing investment charts and pressing calculator buttons over documents. Accounting Concept
România atrage investiții din regiune, dar investește puțin în afara granițelor. Explicația unui paradox economic
cseke attila face declaratii
Cseke Atilla: Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR
Christopher W. Smith și Oana Țoiu.
MAE: SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice
BUCURESTI - EUROPARLAMENTARI - DECLARATII - 10 OCT 2022
Dan Nica, europarlamentar: „Prețurile mari la energie îi forțează pe români să renunțe la medicamente și hrană”
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din...
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham
Călin Georgescu.
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat...
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata...
Ultimele știri
UE a lansat un plan pentru bolile cardiace. Negrescu: „Șansele de a supraviețui încă depind de codul poștal”. Cum se situează România
Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera)
Momentul în care un apartament explodează în urma unei acumulări de gaze. Un pompier a scăpat ca prin minune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Donald Trump a interzis fanilor din încă două țări să intre în SUA pe durata Cupei Mondiale 2026. Ce alte...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Cât costă carnea de porc de Crăciun cu o săptămână înainte de sărbători. Prețuri în piețe, supermarketuri și...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Radu Paraschivescu a văzut ”mascarada” care l-a avut pe Donald Trump în prim-plan și nu s-a ferit de cuvinte...
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...