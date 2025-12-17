Live TV

Primăria Capitalei a actualizat proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale care se vor aplica din 2026

Data publicării:
barbat plateste taxe si impozite la ghiseu
Sursa foto: captură Digi24
Din articol
Unde poate fi consultat proiectul

Primăria Municipiului București a publicat varianta îmbunătățită a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, care ar urma să se aplice începând cu anul 2026. Modificările au fost transmise de Direcția Generală Economică și sunt supuse dezbaterii publice, conform legii transparenței decizionale.

Potrivit unui anunț oficial al PMB, modificările la proiectul de hotărâre au fost transmise prin adresa Direcției Generale Economice – Direcția Venituri, cu numărul 211211 din 17 decembrie 2025.

Documentul a fost înregistrat la Direcția Asistență Tehnică și Juridică în aceeași zi.

Autoritățile au precizat că actualizarea proiectului are loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și modificată, iar scopul este informarea corectă a cetățenilor cu privire la schimbările propuse.

Vezi varianta îmbunătățită aici

Unde poate fi consultat proiectul

Varianta îmbunătățită a proiectului de hotărâre, împreună cu documentația de bază, poate fi consultată:

-online, pe site-ul Primăriei Municipiului București – www.pmb.ro, la secțiunea Consiliul General al Municipiului București – Proiecte supuse dezbaterii publice;

-fizic, la sediul PMB din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

De asemenea, documentul poate fi obținut și în copie, pe baza unei cereri depuse la Centrul de Informare al instituției.

Proiectul de hotărâre urmează să fie analizat în cadrul procesului de dezbatere publică, înainte de a fi supus votului în Consiliul General al Municipiului București.

Nivelurile finale ale impozitelor și taxelor locale vor fi stabilite ulterior, urmând să se aplice începând cu anul 2026.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
victor negrescu
4
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
nicolas maduro
5
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sedinta guvern
Guvernul se reunește în ședință extraordinară pentru modificarea legislației privind impozitele locale
Comerț online China
UE impune taxe noi produselor cumpărate prin magazinele online chinezești tip Temu. Cât vor costa coletele
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
Pierderi la buget, presiune pe taxe și cheltuieli. CE: Deficit de încasare a TVA în România de 30% în 2023. Previziuni pentru 2024
ilie bolojan
Ilie Bolojan: „Anul viitor nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite”
Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Foto Shutterstock
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025
Răzvan Cuc, arestat preventiv în dosarul în care DNA îl acuză că a...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan vede probleme la Inspecția Judiciară și la promovările...
putin
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și...
Ultimele știri
Crimă în plină stradă, în Italia: un moldovean de 32 de ani a înjunghiat un localnic. Scena șocantă a fost surpinsă de camere
Nicușor Dan, anunț despre reformele României: „Au întârziat. Până la această oră, nu avem nici măcar proiectul de buget pe 2026”
Pensii speciale tăiate pentru aleșii locali: sunt vizați foștii primari, viceprimari și președinți de consilii județene (proiect)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tensiune astrală între Soare și Saturn. Patru zodii sunt direct vizate de lecțiile karmice
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Edin Dzeko, bomba pregătită de Dan Șucu în perioada de mercato. Cum ar putea fi convins „coșmarul” României
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Se instalează gerul în România. Vom avea Crăciun cu frig şi posibile ninsori
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Gigi Becali n-a stat deloc pe gânduri, după ce MM Stoica i-a spus că un jucător de la FCSB este "mort de beat"
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...