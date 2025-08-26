Live TV

Video Incendiu puternic la un depozit din complexul Dragonul Roșu, din Capitală. Pompierii intervin de urgență

Foto: Captură video ISU București-Ilfov

Un incendiu a izbucnit, marți seară, la un depozit din complexul comercial Dragonul Roșu, din Capitală. Pompierii intervin pentru stingerea acestuia, a anunțat ISU București-Ilfov. 

Pompierii avertizează asupra riscului de extindere a incendiului la alte depozite din apropiere.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD”, a transmis ISU București-Ilfov.

Misiunea pompierilor este în dinamică. 

