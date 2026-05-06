Jumătate de milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Cum a fost un ieșean păcălit că vorbește cu o entitate supranaturală

Imagine cu caracter ilustrativ reprezentând un ritual ezoteric. Foto: Profimedia

Un bărbat din Iași a fost înșelat cu aproape jumătate de milion de lei, după ce a fost convins timp de mai mulți ani că o persoană se poate „conecta” la o entitate supranaturală numită „Bau”, care ar avea puteri vindecătoare. Potrivit procurorilor, presupusul escroc i-ar fi spus victimei că el, soția, copilul și tatăl său sunt amenințați de boli, demoni sau „întuneric” și că, pentru a fi salvați, trebuie făcute mai multe „sacrificii”, pentru care bărbatul a trimis sume uriașe de bani în mai multe tranșe, scrie News.ro.

Procurorii ieşeni au trimis în judecată o persoană suspectată că a înşelat în mai multe rânduri, cu aproape jumătate de milion de lei, timp de patru ani, un bărbat pe care l-a convins că se poate „conecta” la entităţi ezoterice cu puteri vindecătoare, printre care entitatea „Bau”, pentru a-i salva tatăl, fiul, soţia şi pe el însuşi, toţi aflaţi sub „ameninţarea” că vor fi „atinşi” de boli sau demoni. Presupusul infractor, acuzat de înşelăciune, l-ar fi indus în eroare pe păgubit spunându-i că, pentru rezolvarea problemelor, trebuie făcute mai multe „sacrificii”, determinându-l să trimită sume imense, în mai multe tranşe.

În perioada ianuarie 2021 - mai 2024, individul ar fi păcălit un bărbat căruia i-a relatat că se poate conecta la mai multe entităţi ezoterice, printre care şi entitatea denumită „Bau”, care are presupuse puteri vindecătoare, primind de la acesta suma totală de 442.833 de lei.

„Astfel, în cursul anului 2020, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitate «Bau», iar aceasta i-a transmis că tatăl persoanei vătămate se va îmbolnăvi, iar pentru îmbunătăţirea stării de sănătate trebuie făcute mai multe «sacrificii», determinând-o să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 180.862 de lei. Ulterior, în cursul anului 2022, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitate «Bau», iar aceasta i-a transmis că soţia persoanei vătămate este acaparată de un spirit (demon), iar pentru a scăpa de acesta trebuie făcute mai multe «sacrificii», determinând-o să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 165.382 de lei”, explică sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în cursul anului 2023, inculpatul l-a indus şi menţinut în eroare pe păgubit spunându-i că s-a conectat la presupusa entitate „Bau”, iar aceasta i-a transmis că fiul său se va îmbolnăvi din cauze supranaturale, întrucât „este fragil şi are o pată de întuneric”, iar pentru a fi bine trebuie făcute mai multe „sacrificii”, determinându-l să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 49.189 de lei.

„În cursul anului 2024, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitate «Bau», iar aceasta i-a transmis că persoana vătămată se va îmbolnăvi, iar la data de 15.06.2024 va începe o cumpănă în viaţa acesteia, cu şanse mari de mortalitate, şi, pentru a fi bine, trebuie făcute mai multe «sacrificii», determinând-o să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 47.400 de lei”, mai arată procurorii.

