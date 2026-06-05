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Primarul Constanței: E bine să învățăm din ultimele incidente cu drone, să securizăm teritoriul României

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BUCURESTI - ADUNAREA PARLAMENTARA NATO
Primarul Constanței, Vergil Chițac. Foto: INQUAM Photos/George Calin

Două incidente majore cu drone în ultima săptămână sunt episoade din care țara noastră ar trebui să învețe, spune primarul Constanței, Vergil Chițac, care este amiral în rezervă. El a explicat la Digi24 că drona a explodat foarte aproape de un terminal petrolier și că dintr-un noroc nu au existat pagube mai mari.

„Această dronă maritimă a explodat la dana 78 în în zona Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, fiind prinsă într-un baraj antipoluare. Cred că ăsta a fost un noroc, din păcate. Foarte aproape de dana 76, unde avem Oil Terminal și unde erau și două nave în operare”, a spus Chițac.

Întrebat în legătură cu procedurile de evacuare, primarul a spus: „E bine ca noi să învățăm din toate chestiunile astea, și din ce s-a întâmplat acum câteva zile la Galați, și să facem de așa manieră să securizăm teritoriul României, în cazul de față zona maritimă și zona maritimă națională, să ne creăm un sistem de avertizare timpurie și după aia de distrugere a dronelor care pătrund, ca să nu ajungem în situația să ajungă la dana 78”.

„A doua chestiune - am crea un sistem sau ar trebui să creăm un sistem de tipul ăsta, de adăpostire, de evacuare, dacă am fi război, cum fac ucrainienii, de exemplu, dar nu e cazul. Noi avem un sistem de apărare civilă și de alertare, de adăpostire, de reacție în astfel de situații, dar nu pe timp de război. Că se întâmplă într-o scară să explodeze rețeaua de gaz sau că avem un incident tot de acest tip la un operator din port, deci este ceva limitat. Noi suntem instruiți pentru astfel de cazuri, nu pentru cazuri de război”, a explicat Chițac.

Editor : M.B.

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