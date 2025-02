Mesajul disperat al unuia dintre păgubiții Nordis pentru unul dintre acționarii companie a fost ignorat complet, deși omul era grav bolnav, pe patul de spital. Este dovada cinismului precizat de procurori în referatul de arestare. În exclusivitate pentru Digi24, bărbatul cu diagnostice crunte povestește cum încerca să-i convingă pe acționarii Nordis să-i dea înapoi cei 75 de mii de euro dați avans.

În exclusivitate pentru Digi24, un client Nordis a mărturisit cum se ruga de acționarii companiei, dar și de Laura Vicol, să îi înapoieze banii dați în avans pentru două garsoniere și a fost ignorat.

„A fost vorba la început de două studiouri. Pe parcurs, acum doi ani, am reușit prin insistențe, rugăminți să renunț la unul dintre studiouri. Chiar nu mai aveam cum să fac față plăților, cu toate că am dat banii în avans în trei tranșe. Am zis că, dacă am bani, hai să scap cât mai repede de sarcina asta.

Nu m-am interesat dacă acolo se lucrează sau nu se lucrează, ideea este că nu s-a lucrat nimic nici până în prezent. Minciuni grosolane acolo fără un gram de bun simț față de noi. Alexandru Mihai, acționarul minoritar Nordis, la un moment dat mi-a zis să nu-l mai deranjez cu insistențele mele, că nu o să mai răspundă la telefon, lucru care s-a și întâmplat.

Am cerut doar banii mei să mi se dea înapoi și am zis să apelez la omenia din voi și bunul simț, că sunt un om bolnav, am nevoie de tratament și alte situații și nu-mi doresc decât banii mei. Cu fratele lui Alexandru Mihai vorbeam și când eram internat în spital și îi trimiteam poze de pe patul de spital.

N-am primit niciun leu nici până în ziua de azi, dar cu toate că s-a ajuns până la doamna Vicol. Am încercat să o sun, i-am dat mesaj, sms, mesaje pe WhatsApp, pe Instagram și nici măcar nu a dat vreun răspuns. Nu s-a întâmplat nimic, m-au luat cu vorba, vă dați seama despre ce oameni vorbim aici”, a declarat acesta.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați pentru 30 de zile în dosarul Nordis. În referatul DIICOT, procurorii vorbesc despre „o atitudine cinică, de nepăsare totală, în condițiile în care clienții au probleme medicale și cer restituirea banilor pentru tratament (cancer)” a patronilor Nordis.

