Live TV

Video Mașină de Poliție, lovită de un TIR în Bușteni. Şoferul s-a baricadat în cabină și a fost scos de polițiști

Data publicării:
accident
Mașină de Poliție, lovită de un TIR în Bușteni. Foto: Captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Drumul Naţional 1 a fost blocat, joi seară, în staţiunea Buşteni de pe Valea Prahovei, după ce un autotren a lovit o autospecială a Poliţiei, iar şoferul TIR-ului s-a baricadat în cabină şi a refuzat să coboare. Poliţiştii şi forţele speciale au reuşit să îl scoată din cabină pe şoferul de TIR.

Oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova transmit că evenimentul rutier a avut loc în contextul în care echipajul Poliţiei a încercat să oprească autotrenul, după ce reprezentantul firmei de transport care operează camionul a anunţat autorităţile că şoferul s-a abătut de la traseu şi are un comportament straniu.

"Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au intervenit pentru gestionarea unei situaţii operative produse pe Drumul Naţional 1, în zona oraşului Buşteni. Sesizarea a fost făcută de administratorul unei societăţi comerciale de transport, care a informat poliţiştii că un angajat, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, şi-ar fi modificat nejustificat traseul şi ar manifesta un comportament neobişnuit. Echipajele de poliţie au efectuat semnalele regulamentare de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat şi a continuat deplasarea pe direcţia Braşov-Ploieşti. Ulterior, acesta a oprit în zona unui centru comercial din oraşul Buşteni, iar în momentul în care poliţiştii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mişcare ansamblul de vehicule şi ar fi acroşat uşor o autospecială de poliţie", informează Poliţia Prahova.

Şoferul de TIR care a refuzat să coboare din maşină a ameninţat că îşi provoacă singur rău. La locul incidentului au intervenit forţe speciale din cadrul Poliţiei şi Jandarmeriei, precum şi un negociator, în vederea soluţionării situaţiei pe cale paşnică şi în condiţii de maximă siguranţă pentru toate persoanele implicate.

În cele din urmă, şoferul a fost scos din cabina autovehiculului, în siguranţă.

"În continuare, poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, precum şi pentru clarificarea motivelor care au condus la manifestarea acestui comportament", precizează oficialii Poliţiei.

Traficul rutier în zonă, care a fost blocat timp de zeci de minute, a fost reluat în condiţii normale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
3
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia...
Vladimir Putin și Xi Jinping
4
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la...
Andrej Babis
5
Parchetul European, condus de Kovesi, a ajuns și la fondurile europene folosite de...
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
Digi Sport
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ARESTUL CENTRAL AL POLITIEI CAPITALEI - 12 IAN 2023
Un bărbat a trecut nestingherit pe sub poarta Arestului Central după fier vechi. Intrarea, păzită de Batalionul 8 al Jandarmeriei
portul constanța
Coadă uriașă de TIR-uri în Portul Constanţa. Compania de transport public a deviat traseul autobuzelor turistice
mașină de poliție
Un bărbat şi-a dat foc într-o agenţie bancară din Slatina, nemulţumit că nu ar fi primit suma de bani pe care o ceruse
Cimitir
Obiecte ciudate descoperite pe mormântul victimei lui Emil Gânj. Poliția face cercetări pentru profanare de morminte
Reform UK Cornwall Conference
Bărbatul arestat în ancheta privind uciderea fostei deputate britanice Ann Widdecombe a fost eliberat
Recomandările redacţiei
nicusor dan kiev 8 bis
Nicuşor Dan: Soluția pentru criza politică este la partide. Ce crede...
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Nu avem destule argumente să spunem că AUR e partid...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan, la consultările cu sindicatele: PNL va vota legea...
Sorin Grindeanu
Grindeanu acuză PNL și USR că vor să rămână la putere ca să împartă...
Ultimele știri
Rusia respinge propunerea Turciei: „Nu există nicio perspectivă imediată pentru negocieri de pace”
Nicușor Dan, despre postarea ironică a DIICOT: Suntem prea tensionați dacă facem din asta o mare discuție
Nazare, discuții cu reprezentanții Moody’s: Următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru calificativul de țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
Fanatik.ro
Prietenul celebru al lui Cristiano Ronaldo, mesaj reprobabil pentru Messi și Argentina: „Niște dobitoci fără...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
”Cel mai frumos moment după Argentina – Anglia” care nu s-a văzut la TV. Ce a făcut Lionel Scaloni după ce...
Adevărul
Obiceiurile turiștilor care îi enervează pe hotelieri. Greșelile care pot aduce costuri suplimentare
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” pentru că a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel...
Newsweek
Pensionar la 60 ani, 35 ani munciți. Cu ce penalizare iese la pensie? Cât pierde la pensionarea anticipată?
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...