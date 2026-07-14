Coadă uriașă de TIR-uri în Portul Constanţa. Compania de transport public a deviat traseul autobuzelor turistice

Autobuzele etajate de pe linia City Tour nu mai circulă prin incinta portului Constanţa, traseul fiind deviat temporar din cauza traficului rutier care este afectat de cozile formate de TIR-urile care aşteaptă să fie încărcate sau descărcate în portul maritim, a anunţat marţi compania de transport în comun CT Bus.

„Din cauza aglomeraţiei generate de tirurile care aşteaptă pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare în zona Porţii 5 a Portului Constanţa, traseul liniei City Tour este deviat temporar. Astfel, autobuzele etajate nu vor mai circula prin incinta Portului Comercial, ci vor merge de la Gara Constanţa pe bd. Ferdinand, către zona Poarta 2 - Poarta 1, de unde îşi vor continua traseul obişnuit", reiese din comunicatul transmis de CT Bus, citat de Agerpres.

Potrivit comunicatului, autobuzele etajate vor reveni pe traseul prin portul comercial imediat ce situaţia din trafic va permite acest lucru.

Autobuzele etajate au revenit pe traseul estival City Tour din 19 iunie, călătorii putând să descopere oraşul Constanţa, staţiunea Mamaia, dar şi portul maritim.

Tarifele sunt următoarele: 7 lei - bilet pentru o călătorie; 11 lei - bilet de o zi.

Editor : M.B.