Exclusiv Mesajul lui Ilie Bolojan pentru românii cu mașini pe benzină

Ilie Bolojan, briefing la Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, luni seară, la Digi24, că Guvernul taie acciza doar la motorină pentru că scumpirea a fost mult mai mare la acest tip de combustibil, iar șoferii cu mașini Diesel sunt astfel cei mai afectați.

Premierul a fost întrebat cu ce a greșit cetățeanul obișnuit care merge la pompă și nu are o mașină care merge cu motorină, ci și-a achiziționat de multă vreme una cu benzină, față de cel care are mașină care merge cu motorina. „De ce nu beneficiază și el de aceeași reducere de acciză? Că e tot cetățean al acestei țări, plătește și el taxe la bugetul de stat?”

„Da, sigur, într-o anumită cheie puteți să o citiți și așa, vă rog să o citiți în altă cheie. Creșterile la motorină au fost mult mai mari decât la benzină, deci impactul asupra celor care își alimentează mașinile cu motorină este mult mai mare decât asupra celor care își alimenteazp cu benzină, iar Guvernul are niște posibilități pe care le poate folosi și trebuie să le folosească acolo unde, într-adevăr, costul a crescut cel mai mult”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a anunțat, luni, la Digi24, că decizia Coaliţiei este de a reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, iar în prima etapă se vor concentra pe motorină, pentru că aici au fost creşterile cele mai mari iar 70% din consumul de combustibili din România îl reprezintă motorina.

