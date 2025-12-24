Live TV

Video Mesajul reprezentanților SUA în România, de Crăciun: „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim”

Data publicării:
ID311265_INQUAM_Photos_Alexandru_Busca
Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București. Foto: Inquam Photos/Alexandru Busca

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a postat un mesaj transmis de însărcinatul cu afaceri Michael Dickerson cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin care subliniază că SUA și România „au un partenerati puternic și în continuă creștere”.

Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, a deschis mesajul adresat românilor cu „Bună ziua și Crăciun fericit”, adresate în limba română.

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune şi interese strategice. Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate. În timp ce preţuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea şi către noul an. Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii”, este mesajul acestuia.

Mesajul acestuia a fost încheiat tot în limba română, cu urările „Crăciun fericit și sărbători fericite”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe 19 decembrie, Ambasada SUA la București a anunțat că Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al SUA în România. Detalii, aici

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
2
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
3
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Digi Sport
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
targ craciun brasov
Recomandările pompierilor pentru un Crăciun sigur. IGSU anunță aplicarea unor amenzi de peste 6,8 milioane lei decembrie
reclama craciun intermarche lupul vegetarian
O reclamă de Crăciun a devenit virală pe internet: lupul vegetarian care a făcut peste un miliard de vizualizări
CSAT
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob. Detalii din raportul CSAT
baiat baietel cadouri craciun brad
De ce n-ar trebui să-și dorească europenii cadouri ieftine de Crăciun: cum se luptă UE cu greu cu comerțul online din China (Politico)
familie în jurul bradului de Crăciun
Masa tradiţională de Sărbători, bradul şi câteva cadouri: Cât costă un Crăciun românesc, „fără extravaganțe”
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Capitala și sudul țării, sub ninsori de Crăciun: vânt puternic și...
profimedia-0775154874
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni...
Irineu Darau
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău: Cineva care duce o companie...
Ultimele știri
Doliu în sport. Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken a fost găsit mort în camera sa de hotel, la doar 27 de ani
Atac cibernetic la Apele Române: „Situația este sub control, iar activitățile esențiale continuă fără a fi afectată infrastructura”
Director din ANPC, despre „tragedia turismului românesc”: „Țeapa arată mai bine în poze decât lucrul bine făcut”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mai multe zodii se confruntă cu incertitudini în relații. Tensiuni între Venus și Neptun
Cancan
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată...
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Ce nu este bine să faci între Crăciun și Anul Nou, potrivit tradiției
Digi FM
„Și fiul meu a avut probleme cu drogurile”. Michael Douglas a „vorbit mult” cu regretatul Rob Reiner despre...
dr-georgiana-dragomir
Sănătatea orală în perspectivă modernă
Pro FM
Brian May dezvăluie o piesă inedită a trupei Queen. „Din câte ştiu, nimeni nu a auzit vreodată această...
Film Now
Actorul James Ransone s-a sinucis. A jucat în It: "Chapter Two", avea 46 de ani și era tatăl a doi copii
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut
Digi FM
Venus Williams s-a căsătorit cu Andrea Preti. Nuntă extravagantă în Florida. Cinci zile de petreceri...
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Sandra Bullock și Keanu Reeves s-au reunit în culise pe Broadway. „Privind-o alături de el, am simțit că...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...