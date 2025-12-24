Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a postat un mesaj transmis de însărcinatul cu afaceri Michael Dickerson cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin care subliniază că SUA și România „au un partenerati puternic și în continuă creștere”.

Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, a deschis mesajul adresat românilor cu „Bună ziua și Crăciun fericit”, adresate în limba română.

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune şi interese strategice. Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate. În timp ce preţuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea şi către noul an. Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii”, este mesajul acestuia.

Mesajul acestuia a fost încheiat tot în limba română, cu urările „Crăciun fericit și sărbători fericite”.

Pe 19 decembrie, Ambasada SUA la București a anunțat că Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al SUA în România. Detalii, aici.

Editor : M.G.