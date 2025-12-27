Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură, după o avarie la CET SUD. Anunțul Termoenergetica

Zeci de mii de bucureșteni au rămas fără căldură pe 27 decembrie din cauza unei avarii la CET SUD. Cele mai mari probleme sunt în Sectoarele 2 și 3. Termoenergetica a anunțat că avaria va fi remediată pe parcursul zilei, însă durează aproximativ 24 de ore până când căldura și apa caldă vor ajunge la robinete și calorifere.

„Din cauza unei avarii apărute în această dimineață la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar”, a anunțat Termoenergetica pe parcursul zilei de 27 decembrie.

Sunt aproximativ 1.000 de blocuri afectate, în principal din Sectoarele 2 și 3, și parțial din Sectoarele 4 și 5.

Avariile de la cele două cazane vor fi remediate până în ora 18:00, a mai precizat compania.

„DAR, atenție! Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre”, a subliniat Termoenergetica.

