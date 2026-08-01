Live TV

NASA identifică locuri de pe Pământ care vor fi prea calde pentru a putea fi locuite peste 50 de ani

Data publicării:
Bucharest, Romania. 22nd July, 2024: People walk through the fine spray of a fountain on a very hot day. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Stresul termic Zonele critice

În următoarele decenii, anumite regiuni ale planetei ar putea ajunge la temperaturi și niveluri de umiditate atât de ridicate, încât organismul uman nu va mai putea face față, chiar și în condiții de umbră și hidratare. Potrivit NASA, fenomenul este alimentat de schimbările climatice și ar putea schimba radical modul în care milioane de oameni vor trăi, scrie 20minutos.es.

Ca urmare a schimbărilor climaticevalurile de căldură devin mai frecvente, mai intense și mai periculoase. Iar oamenii de știință și medicii avertizează că, odată cu creșterea temperaturilor globale, crește și combinația dintre căldură și umiditate, ceea ce face mai dificilă răcirea corpului uman prin transpirație

Stresul termic

Acest lucru crește riscul de insolație, deshidratare și alte probleme grave de sănătate. De fapt, stresul termic este una dintre principalele cauze ale deceselor legate de climă în Statele Unite în fiecare an. NASA detaliază toate acestea în raportul „Prea cald pentru a fi gestionat: Cum pot face schimbările climatice ca unele locuri să fie prea calde pentru a fi locuite”, un raport în care agenția spațială explică modul în care schimbările climatice pot face ca unele zone să devină de nelocuit.

NASA explică faptul că pericolul nu este reprezentat doar de temperatura aerului, ci de combinația dintre căldură și umiditate. Cercetătorii folosesc un indicator numit temperatura de bulb umed, care arată cât de eficient își poate răci corpul prin transpirație. Atunci când această valoare ajunge la aproximativ 35 de grade Celsius timp de mai multe ore, organismul nu mai reușește să își regleze temperatura, iar riscul de deces devine extrem de ridicat.

NASA subliniază că astfel de episoade au fost deja înregistrate pentru perioade scurte în unele zone subtropicale, precum Pakistan și Golful Persic, iar frecvența lor este în creștere. În același timp, numărul episoadelor de stres termic extrem s-a dublat în ultimele patru decenii, pe fondul încălzirii globale.

Zonele critice

Potrivit modelelor climatice analizate de NASA, în următoarele decenii mai multe regiuni ale lumii ar putea depăși în mod repetat pragul critic al temperaturii de bulb umed. Zonele considerate cele mai vulnerabile sunt:

  • Asia de Sud – risc ridicat în jurul anului 2050;
  • Golful Persic – condiții extreme estimate până la jumătatea secolului;
  • Zona Mării Roșii – printre primele regiuni care pot depăși pragul critic;
  • Estul Chinei – risc crescut spre anul 2070;
  • Părți din Asia de Sud-Est – afectate în a doua jumătate a secolului;
  • Anumite regiuni din Brazilia – incluse în scenariile climatice pentru 2070;
  • State americane precum Arkansas, Missouri și Iowa – unde pot apărea periodic condiții critice în următorii 50 de ani.

NASA subliniază că aceste estimări se bazează pe scenariile actuale privind evoluția schimbărilor climatice și că amploarea fenomenului va depinde de ritmul încălzirii globale din următoarele decenii.

Oamenii de știință atrag atenția că decesele provocate de căldură pot apărea cu mult înainte de atingerea pragului de 35 de grade al temperaturii de bulb umed.

Vârstnicii, persoanele cu boli cronice, cei care lucrează în aer liber și oamenii fără acces la sisteme de răcire sunt cei mai vulnerabili.

Studii recente arată că unele valuri de căldură din ultimii ani au creat deja condiții incompatibile cu supraviețuirea pentru persoanele în vârstă, chiar fără atingerea limitei considerate până acum maximă, scrie 20minutos.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Spain Ceuta
1
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
sosoaca face declaratii
2
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...
Ceuta
4
Criza din Ceuta, „o încălcare a suveranității teritoriale a Spaniei”, spune premierul...
sorin grindeanu parlament
5
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
Digi Sport
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vreme, caldura, canicula
România, sub cupola de foc: cod roșu de caniculă pentru trei județe, de duminică. Zonele afectate și cât de cald va fi astăzi
Ce înseamnă avertizările meteorologice emise de ANM. Foto Getty Images
Ce înseamnă avertizările meteorologice emise de ANM. Diferențele dintre codul galben, portocaliu și roșu
canicula val caldura termometru
Canicula se extinde în România. Cod portocaliu în șase județe și temperaturi de până la 41°C. ANM: „Este posibil să emitem și cod roșu”
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna august. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
seceta animale
Seceta îi obligă pe fermieri să-și hrănească animalele cu castraveți și pepeni: „Pășunile sunt pârjolite, iar fântânile au secat”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, apel către români: „Țara se stabilizează financiar și va...
Ceuta
Migranții au trecut granița din Maroc în Spania după o mobilizare pe...
ID4668-INQUAM-PHOTOS-OVIDIU-MICSIK
Cea mai gravă criză a Dunării din istorie: nivelul fluviului...
donald trump in biroul oval
SUA intenționează să lanseze noi atacuri asupra Iranului. Reacția...
Ultimele știri
Rușii au atacat cu drone zone rezidențiale din Odesa, provocând victime și pagube materiale
Consilerul guvernatorului BNR, după evaluarea Fitch: Decizia inițială fusese de retrogradare. Pericolul nu a trecut, e mai mare
Nopți tropicale la București: cum va fi vremea în Capitală până marți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Apariție rară pentru Priscilla Presley, la 81 de ani. Fosta soție a lui Elvis, într-o rochie roșie la un...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
100 de milioane de euro pentru Gică Hagi! Anunțul lui Giovanni Becali la 35 de ani de la transferul „Regelui”...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Mohamed Salah îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! Lovitura pregătită de Trabzonspor
Adevărul
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja...
Playtech
Bolile care îţi interzic să te mai urci la volan. Unele sunt comune, mulţi şoferi din România le au
Digi FM
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani. Reuniune emoționantă cu fosta soție, la 15 ani după scandalul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Cum a fost numit Darius Olaru în Belgia, după primele 70 de minute
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini romantice pe iaht în Franța. Cum au fost surprinși cei doi înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Oamenii care au fugit de civilizație. Cum supraviețuiesc ultimele triburi preistorice în era digitală
Newsweek
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
Digi FM
Vila de 9 milioane de euro a lui George Clooney, în pericol din cauza incendiilor din Franța. Promisiunea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Cea mai caldă îmbrățișare pentru mătușa May”. Tom Holland și Marisa Tomei, moment viral la premiera...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...