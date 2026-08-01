NASA identifică locuri de pe Pământ care vor fi prea calde pentru a putea fi locuite peste 50 de ani

În următoarele decenii, anumite regiuni ale planetei ar putea ajunge la temperaturi și niveluri de umiditate atât de ridicate, încât organismul uman nu va mai putea face față, chiar și în condiții de umbră și hidratare. Potrivit NASA, fenomenul este alimentat de schimbările climatice și ar putea schimba radical modul în care milioane de oameni vor trăi, scrie 20minutos.es.

Ca urmare a schimbărilor climatice, valurile de căldură devin mai frecvente, mai intense și mai periculoase. Iar oamenii de știință și medicii avertizează că, odată cu creșterea temperaturilor globale, crește și combinația dintre căldură și umiditate, ceea ce face mai dificilă răcirea corpului uman prin transpirație.

Stresul termic

Acest lucru crește riscul de insolație, deshidratare și alte probleme grave de sănătate. De fapt, stresul termic este una dintre principalele cauze ale deceselor legate de climă în Statele Unite în fiecare an. NASA detaliază toate acestea în raportul „Prea cald pentru a fi gestionat: Cum pot face schimbările climatice ca unele locuri să fie prea calde pentru a fi locuite”, un raport în care agenția spațială explică modul în care schimbările climatice pot face ca unele zone să devină de nelocuit.

NASA explică faptul că pericolul nu este reprezentat doar de temperatura aerului, ci de combinația dintre căldură și umiditate. Cercetătorii folosesc un indicator numit temperatura de bulb umed, care arată cât de eficient își poate răci corpul prin transpirație. Atunci când această valoare ajunge la aproximativ 35 de grade Celsius timp de mai multe ore, organismul nu mai reușește să își regleze temperatura, iar riscul de deces devine extrem de ridicat.

NASA subliniază că astfel de episoade au fost deja înregistrate pentru perioade scurte în unele zone subtropicale, precum Pakistan și Golful Persic, iar frecvența lor este în creștere. În același timp, numărul episoadelor de stres termic extrem s-a dublat în ultimele patru decenii, pe fondul încălzirii globale.

Zonele critice

Potrivit modelelor climatice analizate de NASA, în următoarele decenii mai multe regiuni ale lumii ar putea depăși în mod repetat pragul critic al temperaturii de bulb umed. Zonele considerate cele mai vulnerabile sunt:

Asia de Sud – risc ridicat în jurul anului 2050;

Golful Persic – condiții extreme estimate până la jumătatea secolului;

Zona Mării Roșii – printre primele regiuni care pot depăși pragul critic;

Estul Chinei – risc crescut spre anul 2070;

Părți din Asia de Sud-Est – afectate în a doua jumătate a secolului;

Anumite regiuni din Brazilia – incluse în scenariile climatice pentru 2070;

State americane precum Arkansas, Missouri și Iowa – unde pot apărea periodic condiții critice în următorii 50 de ani.

NASA subliniază că aceste estimări se bazează pe scenariile actuale privind evoluția schimbărilor climatice și că amploarea fenomenului va depinde de ritmul încălzirii globale din următoarele decenii.

Oamenii de știință atrag atenția că decesele provocate de căldură pot apărea cu mult înainte de atingerea pragului de 35 de grade al temperaturii de bulb umed.

Vârstnicii, persoanele cu boli cronice, cei care lucrează în aer liber și oamenii fără acces la sisteme de răcire sunt cei mai vulnerabili.

Studii recente arată că unele valuri de căldură din ultimii ani au creat deja condiții incompatibile cu supraviețuirea pentru persoanele în vârstă, chiar fără atingerea limitei considerate până acum maximă, scrie 20minutos.

Editor : M.C