Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna august. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Prima parte a lunii august aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale în aproape toată România, iar începutul intervalului va fi marcat și de un deficit de precipitații la nivel național. Potrivit estimărilor meteorologilor, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a lunii, în timp ce spre final valorile termice se vor apropia de normal, iar regimul pluviometric va reveni la nivelurile specifice perioadei.

Săptămâna 3–10 august: temperaturi ridicate și deficit de precipitații

În prima săptămână a intervalului, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în întreaga țară. Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar lipsa precipitațiilor va fi mai pronunțată în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 10–17 august: mai cald decât normal în aproape toată țara

Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice intervalului în cea mai mare parte a României, în special în regiunile vestice.

Excepție va face extremitatea de sud-est a țării, unde valorile termice se vor situa în jurul celor normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 17–24 august: căldura persistă, mai ales în vest

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai accentuate abateri termice sunt estimate, din nou, în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 24–31 august: temperaturile se apropie de normal

În ultima săptămână a lunii august, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice intervalului la nivelul întregii țări.

Estimările pentru cele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică abaterile medii săptămânale ale temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2006–2025. Fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Editor : Ș.A.