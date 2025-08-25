Live TV

Mii de pisici comune, cu sau fără stăpân, vor fi sterilizate gratuit de autoritățile din București

Data publicării:
Două pisici prietene.
Foto: Profimedia

Primăria Capitalei urmează să aprobe finanțarea pentru sterilizarea gratuită a zece mii de pisici de rasă comună, cu sau fără stăpân, potrivit unui proiect pus pe Ordinea de Zi a următoarei ședințe de Consiliu General.

Primăria Capitalei a publicat Ordinea de Zi a ședinței Consiliului General de vineri, 29 august.

Printre proiectele discutate de consilieri se regăsește și cel prin care Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) se va ocupa de sterilizarea a 10.000 de pisici.

„Prin program se subvenționează sterilizarea gratuită a pisicilor de rasă comună, cu și fără deținător, de pe raza Municipiului București, în limita plafonului stabilit, după principiul primul venit - primul servit”, potrivit proiectului de Hotărâre.

Campania de sterilizare gratuită este importantă, după cum susțin reprezentanții Primăriei Capitalei, ținând cont de „problema abandonului de animale, generată de iresponsabilitatea posesorilor de animale și/sau înmulțirea necontrolată a animalelor pe care le dețin”.

Astfel de campanii de sterilizare gratuită a pisicilor de rasă comună au mai fost organizate în București și în anii trecuți. Între 2018 și 2024, de exemplu, au fost sterilizate gratuit 19.590 de pisici. 

„Cererea este în continuare foarte mare, cetățenii solicită în permanență suplimentarea programului de sterilizări gratuite pentru pisici de rasă comună, cu și fără deținător”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
control de securitate bagaj de mana aeroport
1
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
2
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
3
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
4
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Digi Sport
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocierile privind Pachetul 2 al reformei fiscale s-ar putea...
fata care sta pe iarbă la soare
Prognoza meteo: temperaturi ridicate la final de august. Cum va fi...
grosan
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news...
sorin grindeanu
Grindeanu: Suntem de acord cu eliminarea privilegiilor, doar că...
Ultimele știri
Telefoane de 700.000 lei, ascunse în pereţii unui microbuz din Ucraina. Captura Poliţiei de Frontieră la Vicovu de Sus
Ministerul Apărării din Ucraina dezvăluie câte pachete de ajutor militar a trimis România. Încă unul este pe drum
Tragedia din Iezer-Păpușa, „cea mai dificilă acțiune” pentru Salvamont. Necropsiile arată răni fatale. Supraviețuitorul, în stare gravă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fumatul pasiv animale companie
Fumatul pasiv poate afecta grav animalele de companie. Avertismentul medicilor veterinari pentru proprietarii de câini și pisici
pisica roscata lungita
Pisicile suferă de demență la fel ca oamenii, iar asta este o veste bună: speranțe pentru descoperiri privind tratarea bolii
Charming Bengal cat in a warm hat on a sofa in the house. The animal is warming up on an autumn or winter day. The concept of warmth and comfort.
România, pe primul loc în UE la deținerea de pisici: 48% dintre gospodării au cel puțin una. Ce țări preferă câinii
pisica
De ce torc pisicile: cercetătorii japonezi au descoperit o genă care explică acest comportament vocal
Adorable orange kitten in hood
Pisicile, domesticite mult mai târziu decât s-a crezut. Primele feline erau mâncate, iar blana lor folosită drept veșmânt
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Anul școlar 2025 – 2026 începe sub semnul protestelor. Structura cursurilor, vacanțe și măsuri luate de...
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie mai mică după recalculare. Veniturile nepermanente l-au lăsat fără bani
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Surpriza de pe locul 1, în box office-ul nord-american. Pe 2, „Weapons”, care e aproape de 200 de milioane de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...