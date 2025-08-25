Mii de pisici comune, cu sau fără stăpân, vor fi sterilizate gratuit de autoritățile din București

Primăria Capitalei urmează să aprobe finanțarea pentru sterilizarea gratuită a zece mii de pisici de rasă comună, cu sau fără stăpân, potrivit unui proiect pus pe Ordinea de Zi a următoarei ședințe de Consiliu General.

Primăria Capitalei a publicat Ordinea de Zi a ședinței Consiliului General de vineri, 29 august.

Printre proiectele discutate de consilieri se regăsește și cel prin care Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) se va ocupa de sterilizarea a 10.000 de pisici.

„Prin program se subvenționează sterilizarea gratuită a pisicilor de rasă comună, cu și fără deținător, de pe raza Municipiului București, în limita plafonului stabilit, după principiul primul venit - primul servit”, potrivit proiectului de Hotărâre.

Campania de sterilizare gratuită este importantă, după cum susțin reprezentanții Primăriei Capitalei, ținând cont de „problema abandonului de animale, generată de iresponsabilitatea posesorilor de animale și/sau înmulțirea necontrolată a animalelor pe care le dețin”.

Astfel de campanii de sterilizare gratuită a pisicilor de rasă comună au mai fost organizate în București și în anii trecuți. Între 2018 și 2024, de exemplu, au fost sterilizate gratuit 19.590 de pisici.

„Cererea este în continuare foarte mare, cetățenii solicită în permanență suplimentarea programului de sterilizări gratuite pentru pisici de rasă comună, cu și fără deținător”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

Editor : M.G.