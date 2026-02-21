Live TV

Data publicării:
pisica transilvana
Pisica Transilvană. Foto: Captură video Digi24

Pisicile se întrec în carismă, atitudine și pedigree. S-au ales cele mai frumoase pisici din România în cadrul celui mai mare eveniment de profil. Felinele au primit note din partea arbitrilor care le-au testat. La eveniment a fost marcată și o premieră: recunoașterea primei rase 100% românești - Pisica Transilvană.

Femeie: Ce face frumoasa mea? Ce face frumoasa mea? Așa. Hop așa.

Sute de pisici au fost notate atent de arbitrii din cinci țări.

Femeie: Din punctul meu de vedere orice pisică poate participa la astfel de concursuri, că este un show despre frumusețea pisicii și fiecare pisică este frumoasă în felul ei, nu? Până la urmă.

Aranjate până și în cele mai mici detalii, felinele au fost în centrul atenției. Maroko are 9 ani și este un veteran al concursurilor de frumusețe.

Femeie: Este un motănel destul de sociabil și liniștit, lui îi place să fie în concurs. În mod normal, ar trebui să fie în concurs pisicile care sunt mai liniștite că sunt mulți copilași și se agită.

Și Silver este prezent la concurs.

Bărbat: Este destul de greu, este complicat, mai ales părul, lasă foarte mult păr și trebuie să ai grijă și mai ales îngrijirea lui e un pic dificilă.

Vizitatorii și-au ales preferatele.

Bărbat: Toate sunt impresionante, chiar foarte frumoase, îmi plac, sincer, nu știu să le zic pe nume, dar am văzut unele așa mari și pufoase, deci extraordinar de frumoase.

În cadrul concursului s-a înregistrat și o premieră: recunoașterea rasei 100% românești.

Faceți cunoștință cu Contele Căciulă, este pisica 100% românească, se numește Transilvană și cucerește prin abilitățile sale de ținută, frumusețe, eleganță, dar și agilitate, relatează Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

Alex Elian organizator: Avem crescători de această rasă nu doar în România, avem în Ungaria, Franța, Spania, Statele Unite, avem în Canada, avem și în China.

Românii sunt cunoscuți drept iubitori de pisici. Conform datelor oficiale Federației Europene a Industriei Hranei pentru Animale, în 48% din gospodăriile de la noi se regăsește cel puțin o pisică.

Editor : Liviu Cojan

