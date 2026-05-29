O dronă rusă a lovit o navă de marfă deținută de Turcia în Marea Neagră. Membri ai echipajului au fost răniți

Nava atacată. Foto: t.me/ukrainian_navy

În noaptea de 28 spre 29 mai, forțele ruse au atacat în mod deliberat o navă care se îndrepta dintr-unul dintre porturile din regiunea Odesa către Turcia. Membrii echipajului au fost răniți în urma atacului, potrivit Marinei ucrainene.

Potrivit Marinei ucrainene, în timpul atacului din timpul nopții, armata rusă a folosit drone de atac împotriva navei de marfă ANT, care navighează sub pavilionul Vanuatu. Nava, deținută de o companie turcă, transporta marfă dintr-unul dintre porturile din regiunea Odesa către Turcia, scrie newsukraine.rbc.ua.

În urma unui atac cu drone asupra suprastructurii navei a izbucnit un incendiu.

Datorită acțiunilor prompte ale Serviciului de căutare și salvare maritimă și ale unităților Marinei ucrainene, incendiul a fost rapid stins.

Doi membri ai echipajului au fost răniți. Aceștia au fost evacuați de ambarcațiunile Marinei ucrainene și duși la o unitate medicală pentru tratamentul necesar.

Marina ucraineană a subliniat că Rusia continuă să reprezinte o amenințare pentru transportul maritim internațional în Marea Neagră, atacând infrastructura civilă și navele comerciale.

Anterior, forțele ruse au atacat cu o rachetă infrastructura civilă din regiunea Odesa. Nouă persoane au fost rănite, printre care trei copii.

 

